V Prievidzi začali s osádzaním vianočných stromčekov
Zároveň pracovníci na úseku verejného osvetlenia pokračujú v inštalácii vianočnej výzdoby v meste.
Autor TASR
Prievidza 21. novembra (TASR) - Technické služby mesta Prievidza (TSMPD) začali v uplynulom týždni s prípravou na adventné obdobie. V piatok pristúpili k osádzaniu vianočných stromčekov, ktoré postupne pribudnú vo viacerých častiach mesta. Pracovníci mestskej spoločnosti pokračujú i s inštaláciou vianočnej výzdoby. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
Vedúca záhradníckych služieb TSMPD Silvia Masariková spresnila, že s inštaláciou vianočných stromčekov začali pracovníci v piatok v Necpaloch, Kopaniciach a na Námestí J. C. Hronského, budúci týždeň ich čaká osadenie stromčeka na Námestí slobody. „Každý stromček starostlivo vyberáme a zabezpečujeme jeho osadenie tak, aby bol bezpečný, stabilný a tvoril dôstojnú dominantu vianočnej atmosféry v danej lokalite,“ priblížila Masariková.
Zároveň pracovníci na úseku verejného osvetlenia pokračujú v inštalácii vianočnej výzdoby v meste. „Každoročne robíme maximum pre to, aby bolo všetko pripravené ešte pred prvým adventným víkendom. Montáž výzdoby v rámci celého mesta je náročná, no robíme ju s radosťou,“ doplnil vedúci strediska verejného osvetlenia TSMPD Patrik Mokrý.
Pracovníci strediska záhradníckych služieb počas posledných dní realizovali v celom meste aj zber lístia, pričom pokračovali aj v opiľovaní stromov na základe podnetov obyvateľov a poslancov mestského zastupiteľstva.
„Od stredy (19. 11.) zabezpečujú TSMPD aj výkopové práce na rozšírení verejného osvetlenia na Ulici A. Mišúta, ktoré zlepšia bezpečnosť chodcov aj dopravy. Technické služby sa zároveň venovali oprave cestnej signalizácie na križovatke Košovská - Nábrežie sv. Metoda, ktorá zostala poškodená následkom dopravnej nehody. Semafory opravili a sfunkčnili v stredu,“ doplnila Beňadiková.
