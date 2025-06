V Prievidzi začali s rekonštrukciou tržnice a jej okolia

Prievidza 27. júna (TASR) - Samospráva Prievidze začala s rekonštrukciou tržnice na sídlisku Píly. Obnova trhoviska bude zahŕňať i nový mobiliár, elektroinštaláciu, osvetlenie či nové spevnené plochy. Do prác radnica investuje viac ako 515.000 eur. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.



Stavenisko radnica zhotoviteľovi odovzdala hneď po nadobudnutí stavebného povolenia. „Rekonštrukcia spočíva v odstránení všetkých pôvodných častí trhoviska okrem budovy toaliet. Práce zahŕňajú odstránenie spevnených plôch, starých sietí, pôvodného systému odvodu dažďových vôd a následnej kompletnej výstavby nového, moderného trhoviska, ktoré bude slúžiť celoročne,“ priblížila Beňadiková.



Súčasťou trhoviska podľa nej budú nové spevnené plochy, zastrešenie, odvod dažďových vôd, elektroinštalácia, vodoinštalácia či osvetlenie. V rámci rekonštrukcie upraví zhotoviteľ celú plochu tržnice. Súčasťou projektu budú aj sadové úpravy a nový mobiliár.



„Zhotoviteľ je povinný dielo realizovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a platnými normami, ktoré upravujú podmienky výstavby a prevádzkovania trhovísk,“ skonštatovala Beňadiková. Celková cena za rekonštrukciu je vo výške 515.098,55 eura.



Primátorka Katarína Macháčková je podľa svojich slov presvedčená, že obyvatelia, ale aj samotní predajcovia sa dočkajú dôstojného a moderného miesta, kde budú môcť predávať svoje produkty a stretávať sa so susedmi. „Verím, že si tento nový priestor budeme všetci spoločne vážiť, udržiavať a chrániť pred poškodením, aby nám slúžil dlhé roky. Práve tržnica je už roky miestom, kde sa stretávame, kde nakupujeme čerstvé plodiny a ktorá patrí k tradíciám spojeným so životom v našom meste,“ uviedla Macháčková. Revitalizácia verejných priestranstiev je podľa nej jednou z hlavných priorít mesta.



Dočasné trhovisko radnica zriadila na susednom Námestí J. C. Hronského. Predajné stánky pre sezónny tovar pred hotelom budú obyvateľom a návštevníkom mesta slúžiť počas letnej sezóny.