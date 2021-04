V Prievidzskom okrese zostal jediný onkológ

Bojnice 1. apríla (TASR) - Viacerí onkologickí pacienti z okresu Prievidza musia už nejaký čas dochádzať na chemoterapiu do iných miest. Situáciu spôsobil odchod jednej a úmrtie druhej ambulantnej lekárky s touto špecializáciou. Časť pacientov po nich prebral doktor v bojnickej nemocnici a lekárka v Partizánskom, ktorí sú už kapacitne na hrane.



Onkologický stacionár v Nemocnici s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach prijal za posledný mesiac 70 nových pacientov a ďalší sa hlásia. Podobný stav hlásila i lekárka v Partizánskom, priblížil onkológ z bojnickej NsP Dušan Magdin. V stacionári je jediným lekárom, optimálne by potreboval ešte jedného doktora.



O onkológa prišiel i otec Moniky Dubanovej z Prievidze, ktorého po zosnulej lekárke prebral práve Magdin. "Musela som hľadať nového onkológa, žiaden vás nezoberie. Môj otec mal rakovinu pľúc, je po operácii, zhoršil sa mu stav a my sme sa nemali kam obrátiť. Doktor Magdin nás bol ochotný zobrať, ale tým, že môj otec bol nový pacient pre neho, museli sme absolvovať vyšetrenie," ozrejmila Dubanová.



"Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) vyvíja maximálne úsilie, aby pomohol onkologickým pacientom so zabezpečením poskytovania zdravotnej starostlivosti," reagovala hovorkyňa TSK Lenka Kukučková. Onkologických pacientov podľa nej smerujú do existujúcich ambulancií, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť v TSK, ako aj mimo neho. Kukučková zároveň poprosila lekárov, ktorí majú špecializáciu v odbore klinická onkológia a mali by záujem zriadiť a prevádzkovať ambulanciu v okrese Prievidza, aby kontaktovali odbor zdravotníctva a sociálnej pomoci TSK.



"Situácia v zdravotníctve sa práve teraz ukazuje v tom, že nám chýba minimálne jedna generácia lekárov - špecialistov. V okrese sa to odzrkadlilo onkológmi, ktorí sú nedostupní," zhrnul námestník liečebno-preventívnej starostlivosti NsP Prievidza Milan Henčel.



Onkológov je podľa neho nedostatok, podobne ako viacerých ďalších špecialistov. "Toto je len prvá lastovička toho, čo nás čaká najbližšie roky, pretože takto budú pokračovať ďalší a ďalší špecialisti. Nemocnice postupne vychovávajú lekárov, len to je beh na dlhé trate. Treba tam rátať s horizontom minimálne piatich rokov, kým sa lekár stane špecialistom," ozrejmil.



Bojnická nemocnica má onkologičku i so špecializáciou, no momentálne je na materskej dovolenke. "Oslovili sme ju a prišla by pomôcť na nejaký jeden, dva dni. Treba si však uvedomiť, že nemocnica nie je nafukovacia, máme vyčlenené priestory na podávanie chemoterapie a takto fungovali aj ďalšie dve ambulancie," priblížil Henčel. Do nemocnice sa podľa neho hlási ďalšia absolventka, ktorá má záujem o onkológiu, len je to beh na dlhé trate. "Náš nemocničný onkológ je ochotný vyšetrovať pacientov, len nemôže zvládať nápor dvoch ambulancií, ktoré boli náhle zrušené," dodal.