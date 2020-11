V prihraničných obciach pri Košiciach otestovali desiatky pendlerov

Milhosť/Kechnec 1. novembra (TASR) – V prihraničných obciach Milhosť a Kechnec v okrese Košice–okolie otestovali od soboty (31. 10.) desiatky tzv. pendlerov. Pre TASR to potvrdili starostovia týchto dvoch obcí hraničiacich s Maďarskom.



V Milhosti, ktorá má do 400 obyvateľov, prebieha celoplošné testovanie na nový koronavírus len v nedeľu. Ráno na výter čakalo okolo 80 ľudí. Niektorí sa presunuli na odberné miesta do okolitých obcí. Popoludní zaznamenali útlm. Približne do 15.00 h otestovali dokopy 170 ľudí, z toho bolo približne 110 domácich. „Boli aj cudzí občania, aj priamo z Košíc, ktorí sa tu zastavili. Ale väčšinou takí, ktorí bývajú na druhej strane hranice a trvalý pobyt majú na Slovensku,“ povedal pre TASR starosta Štefan Nagy s tým, že viacerí obyvatelia obce využili možnosť otestovať sa na iných miestach už v sobotu. „Očakávame, že dnes okolo 19.00 h príde možno ešte okolo 20 až 30 ľudí, ktorým v práci končia zmeny,“ dodal. Podľa jeho slov sú vzťahy s prihraničnými obyvateľmi dobré a nevidia problém otestovať ich, ak na to majú kapacitu.



Výrazný útlm oproti sobote eviduje susediaca obec Kechnec. V sobotu otestovali na troch odberných miestach zhruba 1600 ľudí, v nedeľu do 16.00 h približne 200. Ako uviedol starosta Jozef Konkoly, pendleri tvorili dokopy asi jednu stovku. „Najčastejšie kúpili na maďarskej strane nehnuteľnosť a presťahovali sa. Boli aj cudzozemskí - z Nemecka, Francúzska či Talianska. Máme tu priemyselný park,“ povedal s tým, že napriek sobotňajšiemu návalu záujemcov o testovanie čakacie doby nevznikali.



Podľa jeho slov v prípade uskutočnenia druhého kola celoplošného testovania by sa malo zvážiť jeho trvanie len na jeden deň, respektíve skrátiť dĺžku trvania počas dňa.