V prihraničných okresoch Trnavského kraja predstavia šľachtické rody

Trnava 29. decembra (TASR) - Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Trnavský kraj aj napriek nepriaznivej pandemickej situácii hľadala v roku 2021 spôsoby na rozširovanie možností turistiky a spoznávania regiónu. V budúcom roku chce pokračovať v rozbehnutých projektoch a zároveň priniesť ďalšie atraktívne novinky, uviedla Katarína Čučková z KOCR.



"Očakávame, že rok 2022 bude opätovne veľmi náročný pre cestovný ruch vzhľadom na pokračujúcu pandémiu a s tým súvisiace podmienky na vstup zahraničných návštevníkov na Slovensko. Plánujeme sa preto zamerať aj na prihraničné regióny, chceme ponúknuť témy, ktoré pohraničie spájajú, a to sú šľachtické rody a ich osobnosti, a cez ne pripomínať ich život, dielo a prínos pre naše regióny a dnešnú dobu," uviedol predseda KOCR Pavol Kalman s tým, že organizácia bude hospodáriť s celkovým rozpočtom takmer 920.000 eur.



Letnú výletnú sezónu končiaceho sa roka odštartovala KOCR historickými jazdami - výletnými vlakmi Pálffy a Štefánik i Brezovskou lokálkou. "Tieto historické mašinky s divadelným predstavením v podaní hercov trnavského divadla jazdili z Bratislavy alebo z Nového Mesta nad Váhom do Smoleníc a do Brezovej pod Bradlom. Počas prázdnin prešli 1823 vlakových kilometrov a previezli spolu 1332 cestujúcich. Vďaka veľkému záujmu výletníkov plánujeme v tomto projekte pokračovať," uviedla riaditeľka KOCR Agáta Mikulová. Vyhľadávaným spôsobom cestovania za zážitkami sa stali aj cyklobusy Od vody k vode zo Senca do Čunova a cyklobusy do Malých Karpát, ktoré prispeli k zvýšeniu záujmu turistov o cyklovýlety z Trnavy a z Piešťan.



Na jeseň KOCR pripravila dušičkový splav Dunajský svetlonos, počas ktorého účastníci splavovali rozvetvené dunajské ramená v katamaránoch s lampášmi. "Téma termálnej vody dostala priestor príchodom sychravého počasia, keď sme v spolupráci so Železničnou spoločnosťou Slovensko, Thermalparkom Dunajská Streda a Thermal Corvinus Veľký Meder uviedli na trh aquapass Vlakom za termálom. Ide o vlakový lístok slúžiaci zároveň ako vstupenka do akvaparku," doplnila Mikulová. Na záver roka, tesne pred vyhlásením lockdownu, sa KOCR v spolupráci s Divadlom Jána Palárika v Trnave podarilo uviesť premiéru zážitkovej prehliadky mesta Piešťany podľa Wintera.



Partnermi projektu KOCR sú Trnavský samosprávny kraj, oblastné organizácie Región Trnava, Záhorie, Rezort Piešťany, ku ktorej sa v tomto roku sa pridali mesto Hlohovec a nová organizácia Matúšova zem – Mátyásföld.