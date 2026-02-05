< sekcia Regióny
V Primaciálnom paláci ocenili policajtov za záchrany životov
Autor TASR
Bratislava 5. februára (TASR) - V Primaciálnom paláci v Bratislave ocenili vo štvrtok desiatich mestských policajtov, ktorí v roku 2025 zachránili ľudský život. Ocenenie si prevzali z rúk primátora Bratislavy Matúša Valla a náčelníka Mestskej polície (MsP) Bratislava Miroslava Antala. Zároveň privítali nových policajtov, ktorí svoj záväzok služby symbolicky potvrdili sľubom a podpisom.
„Konali ste rozvážne, profesionálne a preukázali ste odvahu zobrať zodpovednosť za ľudský život do vlastných rúk a ani na chvíľu nezaváhali poskytnúť pomoc pri jeho záchrane. Ocenenie, ktoré ste si prevzali, je najmä poďakovaním za prácu, ale aj vyjadrením úcty a rešpektu,“ skonštatoval Antal s tým, že úloha mestskej polície nespočíva len v udržiavaní verejného poriadku či kontrolovaní vozidiel, ale je najmä o ochrane ľudí a poskytnutí pomoci vo chvíľach, keď je to potrebné.
Ocenení boli policajti mestskej polície, ktorí úspešne vypátrali muža, ktorý zanechal list na rozlúčku a privolali záchrannú zdravotnú službu. Ocenenie si prevzali aj tí, ktorí vypátrali dvoch stratených osemročných chlapcov zo skautského oddielu v lesoparku. Policajti útvaru zásahovej jednotky a kynológie zachránili zraneného muža, ktorého si všimli za stojiskom na zdieľané bicykle pri hlavnej stanici, pričom jeho rana na čele odkrývala veľký kus lebky. Iní policajti z rovnakého útvaru zachraňovali muža automatickým externým defibrilátorom (AED) na Mudroňovej ulici.
V radoch mestskej polície zároveň privítali viacerých nových členov. Primátor im pripomenul, že sa stávajú hlavným kontaktným bodom medzi Bratislavčanmi a ich mestom. „Chcem vás požiadať, aby ste mali k našim obyvateľom vždy veľmi proklientský a ľudský prístup, ale nezabúdali, samozrejme, na svoju prirodzenú autoritu niekoho, kto má dozerať na to, aby bol poriadok na uliciach,“ poznamenal Vallo.
Na podujatí sa zároveň rozlúčili s policajtom, ktorý nastúpil v roku 1992 a odchádza po viac ako 33 rokoch. Podľa náčelníka polície je „nevídané“, ale aj úctyhodné, keď v ozbrojených zboroch, bezpečnostných zložkách či poriadkových útvaroch slúžia ľudia taký dlhý čas. Podotkol, že počas služby zažil všetkých náčelníkov a „tých nebolo málo.“ „Prešli ste naozaj veľký kus cesty a ešte raz sa vám chcem úprimne poďakovať za to,“ doplnil Antal.
