V prímestskej doprave na východe Slovenska pribudnú časové lístky

Prešov 11. novembra (TASR) - Košický a Prešovský samosprávny kraj chystajú zmeny v prímestskej autobusovej doprave. Plánujú zaviesť platbu mobilným telefónom a aj lístky s časovou platnosťou od denného po celoročné. Pripravujú aj novú zónovú tarifu, ktorá sa stane jedným zo základov integrovaného dopravného systému (IDS). TASR o tom informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.



"Najväčší prínos novej tarify je cestovanie za rovnakú cenu bez ohľadu na trasu priamo alebo s prestupom. Okrem toho v prímestskej autobusovej doprave plánujeme zaviesť predplatné časové lístky, teda denné, mesačné, štvrťročné, polročné a ročné. Týmto krokom sa snažíme zvýhodniť pravidelných cestujúcich, ktorí využívajú verejnú dopravu na prepravu do školy či práce. V neposlednom rade budú mať tieto zmeny vplyv aj na rýchlosť cestovania verejnou dopravou," uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.



V súčasnosti platí v prímestskej autobusovej doprave takzvaná kilometrová tarifa. Cena cestovného lístka sa teda odvíja od počtu kilometrov, po novom to bude podľa počtu prejdených zón. Zónovú tarifu chcú župy na východe Slovenska spustiť v priebehu prvej polovice budúceho roka, a to na základe návrhu spoločnosti IDS Východ, s. r. o., ktorej zakladateľmi sú obidva kraje.



"Považujem za úspech, že sa nám podarilo rozbehnúť činnosť organizátora verejnej dopravy a urobiť pre zavedenie integrovaného dopravného systému viacero dôležitých krokov. Hovoríme o podobe spoločného prepravného poriadku, jednotnom znení budúcich zmlúv s dopravcami, štandardoch dopravnej obslužnosti, či taktovom cestovnom poriadku, ktorý sa nám podarilo sfunkčniť na niekoľkých pilotných linkách v kraji. V súvislosti so zavedením novej tarify pripravujeme aj nové spôsoby vyhľadávania spojení a nákupu cestovného, a to prostredníctvom mobilnej aplikácie či platby mobilom," povedal predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.



Nová tarifa bude v prvej fáze uplatnená v prímestskej autobusovej doprave. Kraje počítajú s jej rozšírením aj na jednotlivé mestské dopravy a železničnú dopravu.



IDS Východ okrem zmien v tarifách plánuje vytvoriť aj pracovisko pre analytické činnosti a dopravné modelovanie. Organizátor integrovanej verejnej dopravy by mal v budúcom roku zabezpečovať činnosti aj pre mesto Prešov a Košice. Kým Prešov pristúpil do IDS Východ ako partner v septembri tohto roka, Košice by sa mali pripojiť v najbližších dňoch.