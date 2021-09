Platiť mobilom v autobusoch môžu už aj cestujúci na východe Slovenska

Prešov/Košice 16. septembra (TASR) - Cestujúci so smartfónom môžu v prímestskej autobusovej doprave na východnom Slovensku platiť za cestovný lístok virtuálnou dopravnou kartou. Počas Európskeho týždňa mobility ju získajú bezplatne.



Prešovský a Košický samosprávny kraj prinášajú počas Európskeho týždňa mobility novinku. Je to virtuálna dopravná karta uložená v mobile s Androidom a podporou NFC, ktorú cestujúci už môžu začať využívať. Od štvrtka do stredy (22. 9.) si ju môžu vybaviť zadarmo. TASR o tom informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu Prešovského samosprávneho kraja (PSK).



"Možnosť platiť mobilom je dnes už štandardom, ktorý pomôže zrýchliť vybavovanie cestujúcich pri nástupe a urobiť cestovanie autobusom atraktívnejšie. Veríme, že tým potešíme hlavne mladých ľudí, ktorí radi využívajú nové technológie. Chceme ich motivovať k tomu, aby viac cestovali autobusom. Cestujúci si prostredníctvom virtuálnej dopravnej karty môže zakúpiť lístok, dobíjať si kredit, jej najväčšou výhodou je nižšia cena cestovného v porovnaní s platbou v hotovosti," uviedol predseda PSK Milan Majerský.



Virtuálne dopravné karty zatiaľ vydávajú dopravcovia SAD Prešov, Bus Karpaty a Arriva Michalovce, ale cestujúci ich môžu využívať bez obmedzení u všetkých dopravcov prímestskej autobusovej dopravy v rámci východného Slovenska, teda aj u dopravcov Eurobus, SAD Humenné a SAD Poprad.



"Cestujúci, ktorý má túto kartu aktivovanú na mobile, rozsvieti displej a priloží ho k terminálu v autobuse. Nie je potrebné spúšťať žiadnu aplikáciu ani internet, stačí mať zapnuté iba NFC. Je to jednoduché, pohodlné a oveľa rýchlejšie ako pri platbe v hotovosti. Zároveň cestujúci v telefóne ihneď vidí aj stav svojho konta a pozrieť si môže i históriu transakcií," povedal predseda KSK Rastislav Trnka.



Pre platbu virtuálnou dopravnou kartou je potrebné vlastniť smartfón s operačným systémom Android aspoň 5.1 a vyšším a s technológiou NFC. Virtuálnu dopravnú kartu si cestujúci môžu stiahnuť na webstránke ubian.sk alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Ubian, potrebné je tiež mať nainštalovanú aplikáciu Google Pay.



Virtuálnu dopravnú kartu je možné dobíjať prostredníctvom aplikácie Ubian, na webe ubian.sk alebo u vodiča v autobuse a v zákazníckych centrách dopravcov.