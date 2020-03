V prímestských autobusoch musia mať cestujúci na sebe ochranné rúška

Bratislava 16. marca (TASR) – Cestujúci prímestských autobusových liniek Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK) budú od utorka (17. 3.) musieť do vozidiel nastupovať zadnými dverami a mať na tvári ochranné rúška, prípadne si zakrývať nos a ústa šatkou. Od utorka budú zároveň spoje jazdiť podľa sobotňajšieho cestovného poriadku. Tieto opatrenia majú obmedziť šírenie nového koronavírusu. TASR o tom informovala hovorkyňa autobusového dopravcu Slovak Lines Eva Vozárová.



"Na základe rozhodnutia Bratislavského samosprávneho kraja a kompetentných orgánov upravujeme od utorka prevádzkový režim našich liniek prímestskej autobusovej dopravy podľa sobotňajšieho cestovného poriadku," priblížil generálny riaditeľ Slovak Lines Pavol Labant. Akékoľvek preventívne opatrenia závisia podľa jeho slov od prístupu všetkých. Apeluje preto na cestujúcich, aby dodržiavali všetky pravidlá, ktoré rovnako vstupujú do platnosti v utorok.







Cestujúci nebudú môcť obsadzovať prvých predných osem miest v autobusoch Slovak Lines. Autobusový dopravca zároveň odporúča cestujúcim bez predplatného cestovného kupovať si cestovné lístky vopred cez mobilnú aplikáciu IDS BK, čo je v súlade s odporúčaním Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) obmedziť hotovostné platby. Cestovné lístky zakúpené v aplikácii sú platné vo všetkých spojoch IDS BK.



"Cestujúci sú povinní nosiť ochranné rúška, prípadne si zakrývať nos a ústa šatkou, aby znížili možné šírenie kvapôčkovej infekcie v uzavretom priestore autobusu. Upozorňujeme, že vodič má možnosť v zmysle platného prepravného poriadku vylúčiť z prepravy aj osoby, ktoré pre chorobu môžu byť cestujúcim na ťarchu," upozorňuje autobusový dopravca. Deklaruje, že pokračuje v intenzívnom čistení autobusov, ktorého súčasťou je aj dôkladná dezinfekcia.