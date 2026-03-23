< sekcia Regióny
V prípade budovy Hotela Branč v centre Senice bude ďalšie kolo dražby
Dražba sa uskutoční 9. apríla.
Autor TASR
Senica 23. marca (TASR) - V rámci pokračujúceho konkurzného konania spoločnosti, ktorá v minulosti nedodržala záväzky z kúpnej zmluvy uzatvorenej s Trnavským samosprávnym krajom (TTSK), sa uskutoční ďalšie kolo dražby objektu známeho ako Hotel Branč v centre Senice. Dražba sa uskutoční 9. apríla. Vyvolávacia cena nehnuteľnosti je stanovená na 626.000 eur. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu TTSK.
„Záujemcovia, ktorí majú o objekt záujem, môžu jeho stav a priestory osobne navštíviť počas dvoch plánovaných obhliadok, ktoré sa uskutočnia dňa 24. marca o 11.00 h a 31. marca o 11.00 h,“ priblížila krajská samospráva. Budova, ktorá dnes funguje ako polyfunkčný objekt s obchodnými priestormi, reštauráciou a hotelovou časťou, bude predmetom dražby 9. apríla o 11.00 h.
V konkurznom konaní voči úpadcovi, spoločnosti Realitný fond Hniezdne, má TTSK prihlásenú pohľadávku vo výške presahujúcej 860.000 eur. Pohľadávka TTSK vznikla z titulu neuhradenej kúpnej ceny na základe kúpnej zmluvy z roku 2008.
Trnavské krajské zastupiteľstvo na vlaňajšom výjazdovom zasadnutí v Hlohovci jednomyseľne odsúhlasilo uloženie záväzného pokynu správcovi v konkurznom konaní úpadcu na speňaženie stavby Hotela Branč v Senici formou dobrovoľnej dražby.
Predchádzajúca správkyňa úpadcu Renáta Vorobeľová zrealizovala s cieľom speňaženia nehnuteľnosti na základe záväzného pokynu TTSK medzi rokmi 2014 až 2016 tri kolá dobrovoľnej dražby. Ani v jednom kole nebola nehnuteľnosť vydražená.
Znalecký posudok bol v tom čase vypracovaný na sumu 1,38 milióna eur. Aktuálne však boli identifikované viaceré negatívne faktory, ktoré majú významný vplyv na hodnotu nehnuteľnosti.
„V priebehu predchádzajúcich rokov bola pohľadávka TTSK spochybnená, avšak jej relevancia bola potvrdená uznesením Okresného súdu Prešov a v odvolacom konaní aj Krajského súdu Košice,“ doplnila krajská samospráva vo vlaňajšom materiáli.
Pôvodná správkyňa bola v roku 2021 vyčiarknutá zo zoznamu správcov. Uznesením Okresného súdu Prešov z októbra 2023 bol ustanovený nový správca úpadcu, a to spoločnosť Prvá arbitrážna.
