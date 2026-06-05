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V prípade chlapca napadnutého psami vedú trestné stíhanie
Polícia vyšetruje prípad chlapca, ktorého vo Veľkej Lomnici v okrese Kežmarok vo štvrtok (4. 6.) pohrýzli psy.
Autor TASR
Veľká Lomnica 5. júna (TASR) - Polícia vyšetruje prípad chlapca, ktorého vo Veľkej Lomnici v okrese Kežmarok vo štvrtok (4. 6.) pohrýzli psy. „Uvedenou vecou sa polícia zaoberá, sú preverované skutočnosti. Poverený príslušník Policajného zboru začal trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví,“ potvrdila v piatok pre TASR prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová. Na incident upozornili televízie STVR a JOJ.
Zranenému dieťaťu po útoku poskytli pomoc záchranári. Operátor tiesňovej linky na miesto vyslal ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci. „Maloletá osoba bola s povrchovými poraneniami hlavy a viacerými otvorenými ranami pleca, ramena, bedra a stehna transportovaná do nemocnice v Poprade,“ uviedla pre TASR za Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR Martina Fröhlich Činovská.
Podľa medializovaných informácií dohrýzlo 12-ročného chlapca z Veľkej Lomnice vo štvrtok ráno niekoľko psov, keď šiel do školy. Útočiť mala túlavá svorka. Stalo sa to viac ako pol kilometra od osady.
Zranenému dieťaťu po útoku poskytli pomoc záchranári. Operátor tiesňovej linky na miesto vyslal ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci. „Maloletá osoba bola s povrchovými poraneniami hlavy a viacerými otvorenými ranami pleca, ramena, bedra a stehna transportovaná do nemocnice v Poprade,“ uviedla pre TASR za Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR Martina Fröhlich Činovská.
Podľa medializovaných informácií dohrýzlo 12-ročného chlapca z Veľkej Lomnice vo štvrtok ráno niekoľko psov, keď šiel do školy. Útočiť mala túlavá svorka. Stalo sa to viac ako pol kilometra od osady.