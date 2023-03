V prípade domova dôchodcov v Bratislave sú vedené dve trestné stíhania

Bratislava 7. marca (TASR) – Polícia vedie naďalej dve trestné stíhania v prípade domova dôchodcov (DD) na Pažítkovej ulici v bratislavskom Ružinove, kde mali v minulosti zle zaobchádzať so seniormi. Ani jedno z nich, na základe trestných oznámení podaných v rokoch 2020 a 2021, nebolo ukončené. Vznesené bolo doposiaľ jedno obvinenie, prokurátor v tejto veci zároveň podal obžalobu. Pre TASR to uviedla bratislavská krajská policajná hovorkyňa Jana Šimunková.



V jednom prípade je vedené trestné stíhanie vo veci týrania blízkej a zverenej osoby, trestné oznámenie podal v roku 2021 starosta Ružinova Martin Chren. "V danom prípade prebieha znalecké skúmanie z odboru zdravotníctvo," priblížila Šimunková.



V konaní bolo doposiaľ podľa nej vznesené obvinenie jednej osobe, a to za prečin ublíženie na zdraví. Vylúčené bolo na samostatné konanie, prokurátor už podal obžalobu na Okresný súd Bratislava II.



Ďalšie trestné stíhanie, vo veci prečinu ublíženia na zdraví, je vedené na základe trestného oznámenia, ktoré ešte v januári 2020 podal Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). "Na Odbore kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru naďalej prebieha vyšetrovanie, ktoré doposiaľ nebolo ukončené z dôvodu chýbajúceho posudku od znaleckej organizácie z odboru zdravotníctvo," poznamenala Šimunková.



V predmetnom domove dôchodcov bolo v minulosti zadokumentovaných niekoľko prípadov možného týrania seniorov. Na prípady, ktoré vykazovali znaky týrania, upozornili intervenčné tímy ministerstva zdravotníctva a rezortu práce, ktoré boli povolané po tom, ako začali v zariadení začiatkom februára 2021 pribúdať prípady nového koronavírusu.



V zariadení vykonal v roku 2021 kontrolu, na základe postúpeného anonymného podnetu, napríklad aj Bratislavský samosprávny kraj (BSK). Kontrola preukázala porušenia zákona o sociálnych službách. Zamestnávateľovi bude v zmysle zákona uložená pokuta. Vedenie zariadenia prijalo opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, k zmene došlo na poste štatutárneho zástupcu. Kraj zároveň v rámci kontroly požiadal viaceré inštitúcie o súčinnosť.



"Od ukončenia kontroly až po súčasné obdobie BSK neeviduje žiadne podanie poukazujúce na neplnenie povinností poskytovateľa sociálnej služby v DD Pažítková," povedala pre TASR hovorkyňa BSK Lucia Forman.