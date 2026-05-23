Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 23. máj 2026Meniny má Želmíra
< sekcia Regióny

V prípade dvoch nezvestných mužov z P. Biskupíc zadržali aj druhého

.
Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Väzobne stíhaný je aj R. Č, ktorý je v prípade ďalším obvineným, taktiež pre zločin pozbavenia osobnej slobody.

Autor TASR
Bratislava 23. mája (TASR) - V prípade dvoch nezvestných mužov, ktorí zmizli vlani v júli z domu v bratislavskej mestskej časti Podunajské Biskupice, zadržala polícia aj druhého obvineného. Pre TASR to potvrdili z odboru komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru SR.

V predmetnej trestnej veci bola zadržaná aj druhá obvinená osoba, na ktorú vyšetrovateľ spracoval podnet na vzatie do väzby,“ uviedli z polície s tým, že čelí obvineniu z trestného činu pozbavovanie osobnej slobody. Bezprostredne po spáchaní skutku mal obvinený N. N. opustiť Slovensko a zdržiavať sa v zahraničí. Polícia ho mala zadržať tento týždeň. V piatok (22. 5.) rozhodol súd o jeho vzatí do väzby.

Väzobne stíhaný je aj R. Č, ktorý je v prípade ďalším obvineným, taktiež pre zločin pozbavenia osobnej slobody. Polícia ho zadržala koncom apríla.
.

Neprehliadnite

Slováci zvládli na MS aj štvrtý zápas. Dánov zdolali pohodlne 5:1

KISS: Elektronická fakturácia bude štandardom vo svete, nie iba v EÚ

KOMENTÁR S. GREGORÍKA: Magyar vo Varšave bez Felvidéku

HRABKO: Poslanci nechcú, aby sa dalo referendom krátiť volebné obdobie