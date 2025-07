V prípade incidentu v Bratislave je obvinený 18-ročný muž z Ukrajiny

Bratislava 15. júla (TASR) - V prípade víkendového incidentu bodnutia 17-ročného chlapca v centre Bratislavy vzniesol vyšetrovateľ obvinenie voči 18-ročnému Artemovi T. z Ukrajiny, a to zo zločinu ublíženia na zdraví v súbehu s prečinom výtržníctva. Obvinený muž je v cele policajného zaistenia, spracovaný bol podnet na jeho väzobné stíhanie. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.



„Podľa výsledkov doterajšieho vyšetrovania mal obvinený po predchádzajúcom verbálnom konflikte, na priechode pre chodcov na Špitálskej ulici v smere na zastávku MHD Mariánska, trikrát bodnúť poškodeného 17-ročného mladíka do oblasti chrbta,“ skonštatoval Szeiff s tým, že z miesta následne odišiel.



V prípade preukázania viny pred súdom hrozí obvinenému trest odňatia slobody na štyri až desať rokov.



Zraneného chlapca previezli do nemocnice, Národný ústav detských chorôb v nedeľu informoval, že pacient je po operácii, mimo ohrozenia života a jeho zdravotný stav je stabilizovaný.