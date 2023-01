V prípade júnovej zrážky vlakov pri Vrútkach padlo obvinenie

Vrútky 26. januára (TASR) – V prípade minuloročnej zrážky rušňa s osobným vlakom na trati medzi Vrútkami a Varínom padlo obvinenie. Pre TASR to vo štvrtok potvrdila žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková s tým, že vo veci obvinili konkrétneho človeka pre prečin všeobecného ohrozenia. Na prípad upozornila televízia TA3, podľa ktorej má ísť o rušňovodiča.



"Obvinenému hrozí v prípade dokázania viny trest odňatia slobody od štyroch do desiatich rokov. Keďže v súčasnej dobe je vyšetrovanie v štádiu dokazovania, nie je možné k prípadu poskytnúť žiadne bližšie informácie," konkretizovala hovorkyňa.



K zrážke rušňa s osobným vlakom došlo vlani v júni na trati medzi Varínom a Vrútkami. Záchranári na mieste ošetrili 74 osôb, z toho 34 ľudí transportovali do okolitých nemocníc. Ľahko sa zranilo 59 osôb, stredne ťažko 11 ľudí a štyri osoby boli zranené ťažko. Výška škody presiahla niekoľko miliónov eur.