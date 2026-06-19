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V prípade minuloročnej tragédie v Ružinove vypovedala znalkyňa
Vlani v auguste došlo v bratislavskom Ružinove k požiaru jedného z bytov. Záchranári na mieste ošetrili dvoch dospelých, dvom deťom pomôcť už nedokázali.
Autor TASR
Pezinok 19. júna (TASR) - V prípade minuloročnej tragickej udalosti v bratislavskom Ružinove, pri ktorej zomreli dve deti, vypovedala v piatok na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku znalkyňa z oblasti psychiatrie. Hlavné pojednávanie má pokračovať 9. júla. Obžalobe z úkladnej vraždy čelí Ivana F.
Znalkyňa podľa slov Denisy Hostačnej, právnej zástupkyne obžalovanej, vypovedala v súlade so znaleckým posudkom. „Teda, že obžalovaná mala významne znížené ovládacie schopnosti a že mala depresívnu poruchu stredne ťažkého typu,“ povedala advokátka.
Vlani v auguste došlo v bratislavskom Ružinove k požiaru jedného z bytov. Záchranári na mieste ošetrili dvoch dospelých, dvom deťom pomôcť už nedokázali. Polícia na mieste obmedzila Ivanu F. na osobnej slobode. Podľa obžaloby mala najskôr usmrtiť svoje dve deti a následne podpáliť byt.
Znalkyňa podľa slov Denisy Hostačnej, právnej zástupkyne obžalovanej, vypovedala v súlade so znaleckým posudkom. „Teda, že obžalovaná mala významne znížené ovládacie schopnosti a že mala depresívnu poruchu stredne ťažkého typu,“ povedala advokátka.
Vlani v auguste došlo v bratislavskom Ružinove k požiaru jedného z bytov. Záchranári na mieste ošetrili dvoch dospelých, dvom deťom pomôcť už nedokázali. Polícia na mieste obmedzila Ivanu F. na osobnej slobode. Podľa obžaloby mala najskôr usmrtiť svoje dve deti a následne podpáliť byt.