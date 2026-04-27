AGRESÍVNA ŽENA: Nožom bodla muža, skončil s prepichnutými pľúcami

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Júlia Jánošíková

Autor TASR
Trebišov 27. apríla (TASR) - Pre obzvlášť závažný zločin vraždy v štádiu pokusu obvinila polícia 45-ročnú ženu z Trebišova. Prípad sa týka muža s bodným poranením nájdeného uplynulú sobotu pred bytovým domom v Trebišove. Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na väzobné stíhanie obvinenej. Informovala o tom košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová.

Policajti boli v sobotu (25. 4.) večer vyslaní k oznámeniu o zranenom mužovi pred jedným z bytových domov. Po príchode na miesto našli muža s bodným poranením v oblasti hrudníka. Záchranári mu okamžite poskytli prvú pomoc a previezli ho do nemocnice.

Policajti následne vykonali zákrok v byte, kde sa nachádzala podozrivá osoba - žena, ktorú na mieste obmedzili na osobnej slobode. Pri zákroku boli použité donucovacie prostriedky,“ uviedla Illésová.

Podľa doposiaľ zistených informácií utrpel poškodený prepichnutie pľúc a jeho stav si vyžiadal urgentné lekárske ošetrenie.

Prípad si prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach, ktorý začal trestné stíhanie

