V prípade nálezu v blízkosti Mosta SNP išlo o napodobeninu granátu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Ak občania majú informácie k totožnosti osoby, ktorá na Rázusovo nábrežie predmet položila, polícia ich žiada, aby ju kontaktovali prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti.

Autor TASR
Bratislava 26. apríla (TASR) - V prípade nálezu na Rázusovom nábreží v blízkosti Mosta SNP v Bratislave išlo o napodobeninu granátu. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci trestného činu šírenia poplašnej správy. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.

Po ukončení pyrotechnickej prehliadky bolo zistené, že v uvedenom prípade išlo o napodobeninu granátu. Zo strany vyšetrovateľa Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave I bolo v tejto súvislosti začaté trestné stíhanie vo veci trestného činu šírenia poplašnej správy,“ uviedla polícia.

Ak občania majú informácie k totožnosti osoby, ktorá na Rázusovo nábrežie predmet položila, polícia ich žiada, aby ju kontaktovali prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti, na policajtom oddelení alebo telefonicky na čísle 158.
