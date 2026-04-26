V prípade nálezu v blízkosti Mosta SNP išlo o napodobeninu granátu
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 26. apríla (TASR) - V prípade nálezu na Rázusovom nábreží v blízkosti Mosta SNP v Bratislave išlo o napodobeninu granátu. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci trestného činu šírenia poplašnej správy. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.
„Po ukončení pyrotechnickej prehliadky bolo zistené, že v uvedenom prípade išlo o napodobeninu granátu. Zo strany vyšetrovateľa Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave I bolo v tejto súvislosti začaté trestné stíhanie vo veci trestného činu šírenia poplašnej správy,“ uviedla polícia.
Ak občania majú informácie k totožnosti osoby, ktorá na Rázusovo nábrežie predmet položila, polícia ich žiada, aby ju kontaktovali prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti, na policajtom oddelení alebo telefonicky na čísle 158.
