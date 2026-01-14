Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V prípade podozrivého úmrtia dieťaťa zadržala polícia 2 osoby

Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci trestného činu zabitia.

Autor TASR
Žiar nad Hronom 14. januára (TASR) - V súvislosti s podozrivým úmrtím dieťaťa v Žiari nad Hronom, o ktorom informovala polícia v utorok (13. 1.), zadržala polícia dve podozrivé osoby. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci trestného činu zabitia. Informovala o tom banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Petra Kováčiková.

Ako uviedla, v prípade vykonávajú žiarski kriminalisti intenzívne vyšetrovanie. „Bolo vykonaných viacero procesných úkonov,“ uviedla Kováčiková s tým, že žiarsky vyšetrovateľ začal v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci trestného činu zabitia. Podľa Kováčikovej však obvinenie voči konkrétnej osobe zatiaľ v tomto prípade vznesené nebolo.

„Na základe doposiaľ zistených informácií, ktorými polícia disponuje, ako aj na základe doterajšieho dôkazového materiálu policajti zadržali v tejto súvislosti dve podozrivé osoby, ktoré boli umiestnené do policajnej cely,“ dodala policajná hovorkyňa.

Podľa Kováčikovej budú v tomto prípade dôležité vyjadrenia súdnych znalcov z odboru zdravotníctva, s ktorými kriminalisti úzko spolupracujú.
