V prípade podvodov so zdravotníckymi pomôckami obvinili 64 osôb

Bratislava 8. februára (TASR) – V prípade podvodov so zdravotníckymi pomôckami, ktoré sa mali diať po celom Slovensku, polícia obvinila 64 osôb. Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici pracuje na objasnení závažného zločinu takmer tri roky, vo veci na polícii vypočuli 1500 svedkov. Policajti o tom informovala v piatok na sociálnej sieti.



"Trestné stíhanie bolo začaté v apríli 2016 za obzvlášť závažný zločin podvodu. Následne boli vykonané domové prehliadky, prehliadky iných priestorov a pozemkov, zaistené množstvo listinných dôkazov a vypočutých bolo viac ako 1500 svedkov - pacientov a lekárov," priblížila polícia. Takmer 800 pacientov bolo mŕtvych, viacerých tiež nebolo možné vypočuť, keďže šlo o bezdomovcov či ľudí, ktorí sa odsťahovali do zahraničia. Obvinenie vzniesol vyšetrovateľ 31. januára voči 64 osobám z dôvodu pokračujúceho obzvlášť závažného zločinu podvodu spáchaného formou spolupáchateľstva.



Obvinení mali od januára 2010 do októbra 2015 prostredníctvom mandatárov, ako aj štatutárov dvoch spoločností z Banskej Bystrice zorganizovať reťazec lekárov a lekárnikov na celom Slovensku. Na podvode sa mali zúčastňovať po vzájomnej dohode s lekármi a lekárňami.



"Lekári bez vedomia a súhlasu reálne existujúcich pacientov, už aj mŕtvych, vypisovali lekárske poukazy na zdravotnícke pomôcky, ktoré neboli pacientom dodané a lekárne ich cez pokladne dávali na preplatenie zdravotnej poisťovni," doplnila polícia.



Škoda spôsobená zdravotnej poisťovni mala dosiahnuť takmer 152.000 eur. Obvineným hrozí trest odňatia slobody na desať až 15 rokov a zákaz činnosti. Prípad je aj naďalej v štádiu vyšetrovania, spisový materiál v súčasnosti obsahuje viac ako 60.000 listov.