V prípade poškodeného SVP prokurátor v B. Bystrici podal obžalobu
Prípadom sa pôvodne zaoberal bývalý Úrad špeciálnej prokuratúry.
Autor TASR
Banská Bystrica 23. januára (TASR) - Prokurátor Krajskej prokuratúry (KP) v Banskej Bystrici podal na Mestský súd Bratislava 30. decembra 2025 obžalobu na štyri fyzické osoby a dve právnické osoby za zločin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Poškodeným v celom prípade je Slovenský vodohospodársky podnik (SVP). TASR o tom v piatok informoval hovorca KP Ivan Vozár.
Ako Vozár konštatoval, podľa obžaloby sa skutku mali dopustiť v súvislosti s verejným obstarávaním, ktorého predmetom bol nákup moderných technologických zariadení určených na spracovanie kameňa a výrobu kameniva v Kameňolome Devín pre SVP, štátny podnik.
„Podľa zistení prokuratúry bol získaný neoprávnený prospech vo výške 412.330 eur,“ dodal Vozár.
