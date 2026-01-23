Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 23. január 2026Meniny má Miloš
< sekcia Regióny

V prípade poškodeného SVP prokurátor v B. Bystrici podal obžalobu

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Prípadom sa pôvodne zaoberal bývalý Úrad špeciálnej prokuratúry.

Autor TASR
Banská Bystrica 23. januára (TASR) - Prokurátor Krajskej prokuratúry (KP) v Banskej Bystrici podal na Mestský súd Bratislava 30. decembra 2025 obžalobu na štyri fyzické osoby a dve právnické osoby za zločin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Poškodeným v celom prípade je Slovenský vodohospodársky podnik (SVP). TASR o tom v piatok informoval hovorca KP Ivan Vozár.

Ako Vozár konštatoval, podľa obžaloby sa skutku mali dopustiť v súvislosti s verejným obstarávaním, ktorého predmetom bol nákup moderných technologických zariadení určených na spracovanie kameňa a výrobu kameniva v Kameňolome Devín pre SVP, štátny podnik.

„Podľa zistení prokuratúry bol získaný neoprávnený prospech vo výške 412.330 eur,“ dodal Vozár.

Prípadom sa pôvodne zaoberal bývalý Úrad špeciálnej prokuratúry.
.

Neprehliadnite

Fico: EÚ nemáme ignorovať, ani byť súčasťou neschopnosti jej vedenia

Zelenskyj: Nevyriešený je východ, s Trumpom je dohoda na zárukách

Kaliňák a Zůna sa zhodli na potrebe zvýšenia obrannej sebestačnosti

Vo Vojvodine udelili literárne ceny, spravodajca TASR dostal dve