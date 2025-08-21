< sekcia Regióny
V prípade tragédie, pri ktorej zomreli dve deti, obvinili ženu
Bratislava 21. augusta (TASR) - V prípade utorkovej (19. 8.) tragédie v bratislavskom Ružinove, pri ktorej zomreli dve deti, obvinili zo závažného zločinu vraždy a zločinu všeobecného ohrozenia ženu. O jej väzobnom stíhaní sa bude rozhodovať vo štvrtok podvečer. Vyplýva to z vyjadrení Krajskej prokuratúry v Bratislave a Krajského súdu v Bratislave pre TASR.
Prokurátor Krajskej prokuratúry v Bratislave podal návrh na vzatie obvinenej do väzby. Hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak pre TASR potvrdil, že výsluch obvinenej má byť na Mestskom súde Bratislava I vo štvrtok o 17.00 h.
V utorok došlo v bratislavskom Ružinove na Hrachovej ulici k požiaru bytu. Záchranári na mieste ošetrili dvoch dospelých, dvom deťom pomôcť už nedokázali. Polícia na mieste obmedzila na osobnej slobode ženu. Podľa medializovaných informácií mala žena najskôr usmrtiť svoje dve deti a následne podpáliť byt.
