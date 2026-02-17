< sekcia Regióny
Obžalovaní v prípade prelezenia plota Mikulca dostali peňažné tresty
Súd v odôvodnení konštatoval, že tresty pre dvojicu sú postačujúce na ochranu spoločnosti.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 17. februára (TASR) - Obžalovaných Štefana H. a Mareka K. uznal v utorok Mestský súd Bratislava I za vinných z porušovania domovej slobody v prípade prelezenia plota exministra vnútra a súčasného poslanca Národnej rady SR Romana Mikulca (Slovensko - Za ľudí). Súd im uložil peňažné tresty vo výške 200 eur. V prípade zmarenia trestu im stanovil náhradný trest väzenia na jeden mesiac. Rozsudok nie je právoplatný. Prokurátorka aj obžalovaní si ponechali lehotu na vyjadrenie k podaniu opravného prostriedku.
Súd v odôvodnení konštatoval, že tresty pre dvojicu sú postačujúce na ochranu spoločnosti. Aj keď si všetky procesné strany ponechali lehotu na vyjadrenie k podaniu odvolania, advokát Marek Para pred novinármi avizoval, že Marek K. sa práva na podanie odvolania vzdá.
Podľa obžaloby preliezla dvojica plot Mikulca v čase, keď bol ešte ministrom vnútra. Štefan H. tvrdil, že sa chcel s Mikulcom porozprávať o tom, prečo jeho sestra, ktorú ako kadetku postrelil pár dní predtým jej pedagóg, už právoplatne odsúdený Vladimír Šeparnev, nie je hospitalizovaná v nemocnici pre príslušníkov polície. Kadetka bola pár dní po tomto incidente do policajnej nemocnice prevezená.
Študentka prvého ročníka policajnej akadémie bola postrelená 1. marca 2023 počas streleckého krúžku. K udalosti došlo v Bratislave v priestoroch streleckého polygónu.
