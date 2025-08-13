< sekcia Regióny
V prípade s exmajiteľom baru Fatima Ondrejom J. vypovedal svedok
Zároveň sa čítali listinné dôkazy.
Autor TASR
Bratislava 13. augusta (TASR) - V prípade s exmajiteľom trenčianskeho baru Fatima Ondrejom J. vypovedal v utorok (12. 8.) svedok. Zároveň sa čítali listinné dôkazy. Mestský súd Bratislava I odročil hlavné pojednávanie na 12. septembra. Vyplýva to z informácií, ktoré pre TASR poskytol hovorca bratislavského krajského súdu Pavol Adamčiak.
Podnikateľ Ondrej J. čelí obžalobe z krivej výpovede a ohovárania v súvislosti s vyjadreniami na margo niekdajšej sudkyne a bývalej štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti Moniky Jankovskej. Tá zažalovala podnikateľa po tom, čo tvrdil, že ako niekdajšia sudkyňa prijala úplatok tri milióny slovenských korún za to, aby ho odsúdila.
Okresný súd Bratislava I odsúdil v roku 2021 Ondreja J. na peňažný trest 160 eur. V prípade, že by sumu neuhradil, si mal odpykať mesiac vo väzení. Podnikateľ sa voči rozsudku odvolal.
Krajský súd v Bratislave v roku 2023 rozsudok prvostupňového súdu zrušil a vrátil mu vec na opätovné prejednanie.
Žaloba bola na Okresnom súde Bratislava I od roku 2017. V rokoch 2020 a 2021 sa vo veci viackrát pre pandémiu covidu nekonalo.
Podnikateľ Ondrej J. čelí obžalobe z krivej výpovede a ohovárania v súvislosti s vyjadreniami na margo niekdajšej sudkyne a bývalej štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti Moniky Jankovskej. Tá zažalovala podnikateľa po tom, čo tvrdil, že ako niekdajšia sudkyňa prijala úplatok tri milióny slovenských korún za to, aby ho odsúdila.
Okresný súd Bratislava I odsúdil v roku 2021 Ondreja J. na peňažný trest 160 eur. V prípade, že by sumu neuhradil, si mal odpykať mesiac vo väzení. Podnikateľ sa voči rozsudku odvolal.
Krajský súd v Bratislave v roku 2023 rozsudok prvostupňového súdu zrušil a vrátil mu vec na opätovné prejednanie.
Žaloba bola na Okresnom súde Bratislava I od roku 2017. V rokoch 2020 a 2021 sa vo veci viackrát pre pandémiu covidu nekonalo.