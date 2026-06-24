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V prípade s exšéfom polície Petrom K. vypovedali dvaja svedkovia
Bývalý člen tímu Oblúk vypovedal, že sa v rámci akcie podieľal na zadržaní Csabu D. na mieste zásahu sa s ním nachádzala aj vedúca vyšetrovacieho tímu Oblúk Diana Santusová.
Autor TASR
Bratislava 24. júna (TASR) - V prípade s exšéfom Policajného zboru Petrom K. vypovedali v stredu pred Mestským súdom Bratislava I dvaja svedkovia. Jeden z nich bol členom vyšetrovacieho tímu Oblúk, zároveň sa podieľal na policajnom zásahu zadržania troch civilných osôb. Druhý svedok bol niekdajší riaditeľ odboru Úradu inšpekčnej služby západ, ktorý bol požiadaný o podpísanie žiadosti o nasadenie zásahovej jednotky. On však žiadosť podpísať odmietol, čo odôvodnil tým, že mu na to nepredložili zákonný dôvod. Proces má pokračovať 25. septembra.
Bývalý člen tímu Oblúk vypovedal, že sa v rámci akcie podieľal na zadržaní Csabu D. na mieste zásahu sa s ním nachádzala aj vedúca vyšetrovacieho tímu Oblúk Diana Santusová, ktorej mal podľa svedkových slov niekto zatelefonovať s tým, že jej mal dať pokyn na prerušenie zásahu z dôvodu preskúmania jeho zákonnosti. Svedok podotkol, že to bola neštandardná situácia, s ktorou sa v minulosti nestretol ani o ničom obdobnom nikdy nepočul.
Druhý svedok, ktorý bol čase zásahu riaditeľom odboru Úradu inšpekčnej služby západ, uviedol, že na jar 2021 mu mal jeho nadriadený oznámiť, že sa zriadil vyšetrovací tím, v ktorom boli aj ľudia z jeho odboru a vedúcou tímu bola Diana Santusová. Ďalej tvrdil, že ho nadriadený požiadal, aby sa o vec bližšie nezaujímal, keďže mali vyšetrovať citlivú vec. Santusová ho mala o činnosti informovať len v „hrubých rysoch“. Neskôr bol svedok požiadaný o podpísanie žiadosti nasadenia zásahovej jednotky. To však odmietol, pretože mu podľa jeho slov odôvodnili nasadenie slovami „keď ich nechytíme my, oni chytia nás“. O tom, kto neskôr žiadosť o nasadenie jednotky podpísal, nemá vedomosť. To, že mala prebehnúť nejaká akcia a bola prerušená, sa podľa jeho slov dozvedel z médií.
Bývalého policajného prezidenta obvinili v auguste 2021. Prokurátor podal obžalobu na Petra K. pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti. Podozrivý je zo zmarenia prebiehajúceho zásahu zadržiavania Mateja Z., Petra P. a Csabu D., ako aj vykonania trestnoprocesných úkonov s Matejom Z. a Petrom P. osobami pod vedením inšpekčného tímu Oblúk. Peter K. označil trestné stíhanie jeho osoby za účelové, trvá na svojej nevine.
Peter K. bol od septembra 2020 poverený dočasným riadením Policajného zboru. Koncom januára 2021 ho po výberovom konaní do funkcie prezidenta Policajného zboru vymenoval vtedajší minister vnútra a súčasný poslanec Národnej rady Roman Mikulec (Hnutie Slovensko - Za ľudí). K 15. septembru 2021 sa vzdal funkcie.
Bývalý člen tímu Oblúk vypovedal, že sa v rámci akcie podieľal na zadržaní Csabu D. na mieste zásahu sa s ním nachádzala aj vedúca vyšetrovacieho tímu Oblúk Diana Santusová, ktorej mal podľa svedkových slov niekto zatelefonovať s tým, že jej mal dať pokyn na prerušenie zásahu z dôvodu preskúmania jeho zákonnosti. Svedok podotkol, že to bola neštandardná situácia, s ktorou sa v minulosti nestretol ani o ničom obdobnom nikdy nepočul.
Druhý svedok, ktorý bol čase zásahu riaditeľom odboru Úradu inšpekčnej služby západ, uviedol, že na jar 2021 mu mal jeho nadriadený oznámiť, že sa zriadil vyšetrovací tím, v ktorom boli aj ľudia z jeho odboru a vedúcou tímu bola Diana Santusová. Ďalej tvrdil, že ho nadriadený požiadal, aby sa o vec bližšie nezaujímal, keďže mali vyšetrovať citlivú vec. Santusová ho mala o činnosti informovať len v „hrubých rysoch“. Neskôr bol svedok požiadaný o podpísanie žiadosti nasadenia zásahovej jednotky. To však odmietol, pretože mu podľa jeho slov odôvodnili nasadenie slovami „keď ich nechytíme my, oni chytia nás“. O tom, kto neskôr žiadosť o nasadenie jednotky podpísal, nemá vedomosť. To, že mala prebehnúť nejaká akcia a bola prerušená, sa podľa jeho slov dozvedel z médií.
Bývalého policajného prezidenta obvinili v auguste 2021. Prokurátor podal obžalobu na Petra K. pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti. Podozrivý je zo zmarenia prebiehajúceho zásahu zadržiavania Mateja Z., Petra P. a Csabu D., ako aj vykonania trestnoprocesných úkonov s Matejom Z. a Petrom P. osobami pod vedením inšpekčného tímu Oblúk. Peter K. označil trestné stíhanie jeho osoby za účelové, trvá na svojej nevine.
Peter K. bol od septembra 2020 poverený dočasným riadením Policajného zboru. Koncom januára 2021 ho po výberovom konaní do funkcie prezidenta Policajného zboru vymenoval vtedajší minister vnútra a súčasný poslanec Národnej rady Roman Mikulec (Hnutie Slovensko - Za ľudí). K 15. septembru 2021 sa vzdal funkcie.