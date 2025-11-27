< sekcia Regióny
V prípade streľby v Ivanke pri Dunaji vypovedali dvaja svedkovia
Vypovedal syn poškodeného, ako aj manželka obžalovaného. Proces má pokračovať 10. decembra výsluchom ďalších svedkov.
Autor TASR
Bratislava 27. novembra (TASR) - Na Mestskom súde Bratislava I vo štvrtok pokračoval proces s Františkom B., obžalovaným z vraždy, ktorá sa mala udiať v marci v Ivanke pri Dunaji po predchádzajúcom konflikte. Vypovedal syn poškodeného, ako aj manželka obžalovaného. Proces má pokračovať 10. decembra výsluchom ďalších svedkov.
Syn zosnulého opísal dva telefonáty, ktoré mal so svojím otcom v inkriminovaný deň. Druhý telefonát mal trvať približne pol hodinu. Poškodený mal telefonát prerušiť slovami „počkaj, niekto ide“, hovor však neukončili. Syn opísal, že v telefóne počul intenzívny, nahnevaný hlas, ale nerozumel slovám. Poškodený však podľa neho reagoval pokojne. Syn ďalej tvrdil, že jeho otec povedal druhej strane, „ja už odchádzam“. Cudzí muž na to podľa syna poškodeného reagoval agresívnejšie. Potom sa mu mal otec opäť ozvať do telefónu a povedať mu „počkaj, niečo sa deje, zavolám naspäť“ a hovor ukončili. Na záver opísal syn poškodeného ako nekonfliktného človeka.
Pred súdom vypovedala aj manželka obžalovaného Františka B. Takisto opísala z daného dňa dva telefonáty, jeden s jej manželom a nasledujúci s jej synom. S obžalovaným v ten deň podľa jej slov volala, keď pracoval na ich pozemku v Ivanke pri Dunaji, na ktorom si stavali dom a kde sa následne stal predmetný incident. František B. mal do telefónu podľa nej kľudný, slušný a vyrovnaný hlas. Obžalovaný jej mal na záver do telefónu povedať „niekto sem ide, zavolám neskôr“. Manželovi podľa jej slov neskôr viackrát volala, telefón jej však nezdvíhal. Potom zavolala svojmu synovi, aby sa išiel pozrieť na pozemok, či tam náhodou obžalovaný neleží na zemi zranený. „Syn do telefónu plakal a hovoril, že v Ivanke pri Dunaji sa strieľalo,“ opísala manželka Františka B., ktorá podľa jej slov začala opakovane vrieskať do telefónu a pýtať sa, „či je tato mŕtvy“.
Manželka Františka B. ďalej potvrdila, že jej muž nosil pri sebe zbraň, keď bol na ich pozemku v Ivanke pri Dunaji. Odôvodnila to tým, že keď pozemok získali, čelili opakovanej agresivite, vulgarizmom a vyhrážaniu. Raz podľa jej slov na pozemku na obžalovaného strieľali. O pomoc podľa nej prosili aj starostu, odozvy sa však od neho nedočkali. Dodala, že trestné oznámenia v prípade týchto incidentov nepodávali z dôvodu, že to František B. nechcel, keďže sa bál, že by sa potom mohla situácia ešte viac zhoršiť. Obžalovaný tiež podľa nej nikdy na nikoho zbraň nevytiahol, ani sa nevyhrážal jej použitím.
V katastri obce Ivanka pri Dunaji v okrese Senec koncom marca po strelnom poranení zahynul muž. Polícia preto začala trestné stíhanie. Na mieste malo dôjsť ku konfliktu medzi dvoma mužmi, pričom jeden z nich utrpel strelné poranenie v oblasti hlavy, ktorému na mieste podľahol. Vyšetrovateľ obvinil Františka B. z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Prokurátorka neskôr navrhla pre obvineného tzv. preventívnu väzbu.
Krajský súd v Bratislave vzal začiatkom apríla obvineného muža do väzby. Vyhovel tak sťažnosti prokurátorky voči rozhodnutiu prvostupňového súdu, ktorý rozhodol o stíhaní Františka B. na slobode.
