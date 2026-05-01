V prípade štvrtkovej akcie v Bratislavskom kraji obvinili dve osoby
V rámci domových prehliadok zaistili viaceré veci a stopy, ktoré budú predmetom expertízneho skúmania z hľadiska ich možnej súvislosti s vyšetrovaným skutkom.
Autor TASR
Bratislava 1. mája (TASR) - Vyšetrovateľ Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) obvinil dve osoby v prípade štvrtkovej (30. 4.) akcie na území Bratislavského kraja, ktorá súvisí s prípadom nezvestnosti dvoch osôb. K tej došlo 25. júla 2025 v bratislavskej mestskej časti Podunajské Biskupice. Jedna z obvinených osôb bezprostredne po spáchaní skutku opustila územie SR a doposiaľ sa zdržiava v zahraničí. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
Spresnila, že druhý obvinený sa ukrýval na neznámych miestach, pričom k jeho zadržaniu došlo v stredu (29. 4.) Na zadržanú osobu vyšetrovateľ aktuálne spracováva podnet na väzobné trestné stíhanie. Polícia zároveň zadržala aj ďalšie tri osoby.
V rámci domových prehliadok zaistili viaceré veci a stopy, ktoré budú predmetom expertízneho skúmania z hľadiska ich možnej súvislosti s vyšetrovaným skutkom.
„Aktuálne pokračuje vykonávanie ďalších procesných úkonov, preto v tomto štádiu nie je možné poskytnúť bližšie informácie,“ dodala Vilhanová.
Spresnila, že druhý obvinený sa ukrýval na neznámych miestach, pričom k jeho zadržaniu došlo v stredu (29. 4.) Na zadržanú osobu vyšetrovateľ aktuálne spracováva podnet na väzobné trestné stíhanie. Polícia zároveň zadržala aj ďalšie tri osoby.
V rámci domových prehliadok zaistili viaceré veci a stopy, ktoré budú predmetom expertízneho skúmania z hľadiska ich možnej súvislosti s vyšetrovaným skutkom.
„Aktuálne pokračuje vykonávanie ďalších procesných úkonov, preto v tomto štádiu nie je možné poskytnúť bližšie informácie,“ dodala Vilhanová.