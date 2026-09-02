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V prípade tragédie v Ružinove čítali vyjadrenie Ivany F. k posudkom
Obžalovaná sa nestotožňuje s opisom jej osoby v psychologickom posudku, podľa ktorého sú jej typickými vlastnosťami agresivita, manipulácia, bezcitnosť, bezohľadnosť či egocentrizmus.
Autor TASR
Pezinok 2. septembra (TASR) - V prípade minuloročnej tragickej udalosti v bratislavskom Ružinove, pri ktorej zomreli dve deti, čítali v stredu na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku vyjadrenie obžalovanej Ivany F. k znaleckým posudkom. S viacerými závermi psychologického posudku nesúhlasila a tvrdila, že počas vyšetrenia nerozumela väčšine kladených otázok. Nesúhlasila ani s tým, že by požiarom, ktorý spôsobila vo svojom byte, chcela ohroziť ostatných obyvateľov bytovky.
Obžalovaná sa nestotožňuje s opisom jej osoby v psychologickom posudku, podľa ktorého sú jej typickými vlastnosťami agresivita, manipulácia, bezcitnosť, bezohľadnosť či egocentrizmus. Žiada preto vykonať nový posudok, ktorý bude zohľadňovať to, že je nepočujúca.
Ďalší znalecký posudok sa týkal miesta a príčiny vzniku požiaru v deň skutku. Ivana F. nenamietala použitie otvoreného ohňa ani miesto, na ktorom chcela spôsobiť požiar - jej byt. Nesúhlasí však, že by založením požiaru chcela ohroziť ostatných obyvateľov bytovky. Preto si myslí, že jej konanie nenapĺňa znaky zločinu všeobecného ohrozenia.
Na pojednávaní čítali aj jeden z e-mailov Ivany F., ktorý bol nájdený v jej mobile. V ňom opisovala svoj vzťah s manželom od ich zoznámenia. Hovorila aj o jeho vzťahu s ich dcérami. Obžalovaná podľa jej slov podozrievala manžela, že ich staršiu dcéru zneužíva. Svoje tvrdenia demonštrovala viacerými situáciami z ich života.
Vlani v auguste došlo v bratislavskom Ružinove k požiaru jedného z bytov. Záchranári na mieste ošetrili dvoch dospelých, dvom deťom pomôcť už nedokázali. Polícia na mieste obmedzila Ivanu F. na osobnej slobode. Podľa obžaloby mala najskôr usmrtiť svoje dve deti a následne podpáliť byt.
Obžalovaná sa nestotožňuje s opisom jej osoby v psychologickom posudku, podľa ktorého sú jej typickými vlastnosťami agresivita, manipulácia, bezcitnosť, bezohľadnosť či egocentrizmus. Žiada preto vykonať nový posudok, ktorý bude zohľadňovať to, že je nepočujúca.
Ďalší znalecký posudok sa týkal miesta a príčiny vzniku požiaru v deň skutku. Ivana F. nenamietala použitie otvoreného ohňa ani miesto, na ktorom chcela spôsobiť požiar - jej byt. Nesúhlasí však, že by založením požiaru chcela ohroziť ostatných obyvateľov bytovky. Preto si myslí, že jej konanie nenapĺňa znaky zločinu všeobecného ohrozenia.
Na pojednávaní čítali aj jeden z e-mailov Ivany F., ktorý bol nájdený v jej mobile. V ňom opisovala svoj vzťah s manželom od ich zoznámenia. Hovorila aj o jeho vzťahu s ich dcérami. Obžalovaná podľa jej slov podozrievala manžela, že ich staršiu dcéru zneužíva. Svoje tvrdenia demonštrovala viacerými situáciami z ich života.
Vlani v auguste došlo v bratislavskom Ružinove k požiaru jedného z bytov. Záchranári na mieste ošetrili dvoch dospelých, dvom deťom pomôcť už nedokázali. Polícia na mieste obmedzila Ivanu F. na osobnej slobode. Podľa obžaloby mala najskôr usmrtiť svoje dve deti a následne podpáliť byt.