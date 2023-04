V prípade nehody v Liptovskom Mikuláši začali trestné stíhanie

Liptovský Mikuláš 11. apríla (TASR) – Polícia začala v prípade nedeľňajšej (9. 4.) tragickej dopravnej nehody v Liptovskom Mikuláši trestné stíhanie pre zločin usmrtenia. Zahynuli pri nej traja ľudia. Pre TASR to v utorok uviedla žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.



Nehoda osobného auta značky Volkswagen sa stala skoro ráno na miestnej komunikácii na Poľnohospodárskej ulici. Vozidlo tam narazilo do stĺpa. Nachádzali sa v ňom štyri osoby vo veku od 19 do 22 rokov. Tri z nich neprežili, štvrtú účastníčku nehody s úrazom hlavy posádka záchrannej zdravotnej služby transportovala do nemocnice.