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V prípade úmrtia mladíka v bytovke vo Zvolene obvinili 72-ročného muža
V súvislosti s tragickou udalosťou polícia apeluje na verejnosť, aby nepodceňovala pravidelnú kontrolu a odbornú údržbu plynových spotrebičov, prietokových ohrievačov, kotlov či komínov.
Autor TASR
Zvolen 5. novembra (TASR) - V prípade úmrtia 24-ročného muža, ktorého telo bolo začiatkom roka nájdené v jednom z bytov na Alexyho ulici vo Zvolene, polícia obvinila 72-ročného muža. Mladík mal podľa polície umrieť po intoxikácii oxidom uhoľnatým, problémom malo byť zanedbanie údržby prietokového ohrievača. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
Telo mladého muža bolo v jednom z bytov v bytovke na Alexyho ulici vo Zvolene nájdené 1. januára. Do vyšetrovania úmrtia muža boli pribratí znalci z odboru súdneho lekárstva a tiež experti z Kriminalisticko-expertízneho ústavu v Slovenskej Ľupči. Polícia pracovala s viacerými verziami, okrem iného aj s intoxikáciou neznámou látkou.
„V období počas vyšetrovania však zasahovali policajti spolu s hasičmi v uvedenej bytovke aj v marci tohto roka, keď tu boli v popoludňajších hodinách namerané zvýšené hodnoty oxidu uhoľnatého a oxidu uhličitého. Vtedajší zásah si vyžiadal evakuáciu všetkých obyvateľov bytovky. Aj okolnosti tejto udalosti boli súčasťou komplexného vyšetrovania a zisťovania príčin problémov v uvedenej bytovke,“ uviedla polícia.
Po vyhodnotení dôkazov došla polícia k záveru, že 24-ročný muž zomrel na následky akútnej intoxikácie oxidom uhoľnatým. Zistená bola aj samotná príčina v predmetnej bytovke, ktorou bolo podľa expertov zanedbanie údržby prietokového ohrievača. V súvislosti s prípadom bolo vznesené obvinenie voči 72-ročnému mužovi z prečinu usmrtenia spáchaného z nedbanlivosti.
V súvislosti s tragickou udalosťou polícia apeluje na verejnosť, aby nepodceňovala pravidelnú kontrolu a odbornú údržbu plynových spotrebičov, prietokových ohrievačov, kotlov či komínov. „Kontroly zverte kvalifikovaným odborníkom a dbajte na správne vetranie priestorov. Veľmi dôležitou prevenciou je aj inštalácia funkčného detektora oxidu uhoľnatého,“ doplnila polícia.
Telo mladého muža bolo v jednom z bytov v bytovke na Alexyho ulici vo Zvolene nájdené 1. januára. Do vyšetrovania úmrtia muža boli pribratí znalci z odboru súdneho lekárstva a tiež experti z Kriminalisticko-expertízneho ústavu v Slovenskej Ľupči. Polícia pracovala s viacerými verziami, okrem iného aj s intoxikáciou neznámou látkou.
„V období počas vyšetrovania však zasahovali policajti spolu s hasičmi v uvedenej bytovke aj v marci tohto roka, keď tu boli v popoludňajších hodinách namerané zvýšené hodnoty oxidu uhoľnatého a oxidu uhličitého. Vtedajší zásah si vyžiadal evakuáciu všetkých obyvateľov bytovky. Aj okolnosti tejto udalosti boli súčasťou komplexného vyšetrovania a zisťovania príčin problémov v uvedenej bytovke,“ uviedla polícia.
Po vyhodnotení dôkazov došla polícia k záveru, že 24-ročný muž zomrel na následky akútnej intoxikácie oxidom uhoľnatým. Zistená bola aj samotná príčina v predmetnej bytovke, ktorou bolo podľa expertov zanedbanie údržby prietokového ohrievača. V súvislosti s prípadom bolo vznesené obvinenie voči 72-ročnému mužovi z prečinu usmrtenia spáchaného z nedbanlivosti.
V súvislosti s tragickou udalosťou polícia apeluje na verejnosť, aby nepodceňovala pravidelnú kontrolu a odbornú údržbu plynových spotrebičov, prietokových ohrievačov, kotlov či komínov. „Kontroly zverte kvalifikovaným odborníkom a dbajte na správne vetranie priestorov. Veľmi dôležitou prevenciou je aj inštalácia funkčného detektora oxidu uhoľnatého,“ doplnila polícia.