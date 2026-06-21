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VRAŽDA ŽENY V GELNICI: Polícia dolapila nebezpečného páchateľa
Polícia predpokladala, že hľadaný muž sa bude pohybovať v Prešovskom kraji, do pátrania sa preto zapojili aj policajti z tejto časti východného Slovenska.
Autor TASR
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Gelnica 21. júna (TASR) - V prípade sobotňajšej (20. 6.) násilnej trestnej činnosti v Gelnici, pri ktorej zahynula žena, polícia obvinila z vraždy jej manžela. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa z Košíc Jana Illésová s tým, že útočníkovi v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na 15 až 20 rokov.
„Hektické sobotňajšie popoludnie pre košických kriminalistov vyvrcholilo dolapením nebezpečného páchateľa. V sobotu na obed otriasla Gelnicou správa o mimoriadne brutálnom útoku, pri ktorom vyhasol život mladej ženy. Polícia prijala na tiesňovú linku 158 hlásenie o útoku na ženu zo strany jej manžela. Po príchode policajtov na miesto sa informácie potvrdili,“ priblížila hovorkyňa.
Situáciu podľa nej skomplikovala skutočnosť, že páchateľ bezprostredne po skutku z miesta činu ušiel na neznáme miesto. Bolo preto potrebné okamžite konať a odvrátiť prípadné nebezpečenstvo, ktoré sa nedalo, vzhľadom na osobu páchateľa, podľa polície vylúčiť. „Mimoriadne rýchla a profesionálna práca košických krajských kriminalistov v úzkej spolupráci s kriminalistami Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi priniesla výsledok,“ dodala Illésová.
Polícia predpokladala, že hľadaný muž sa bude pohybovať v Prešovskom kraji, do pátrania sa preto zapojili aj policajti z tejto časti východného Slovenska. Voči skutku neostala podľa hovorkyne ľahostajná ani verejnosť, a tak sa aj vďaka pomoci občanov podarilo páchateľa vypátrať a zadržať. Polícia ešte v nedeľu v noci informovala, že hľadaného zadržala hliadka Obvodného oddelenia Policajného zboru Čaňa na jednej z poľných ciest v okolí Košíc.
„Po vykonaní nevyhnutných procesných úkonov, ako aj precíznou a promptnou prácou košických a spišskonovoveských kriminalistov, bolo zhromaždené dostatočné množstvo dôkazov. Košický krajský policajný vyšetrovateľ tak vzniesol voči mužovi obvinenie pre obzvlášť závažný zločin vraždy. Zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie obvinenej osoby do väzby,“ uzavrela Illésová.
„Hektické sobotňajšie popoludnie pre košických kriminalistov vyvrcholilo dolapením nebezpečného páchateľa. V sobotu na obed otriasla Gelnicou správa o mimoriadne brutálnom útoku, pri ktorom vyhasol život mladej ženy. Polícia prijala na tiesňovú linku 158 hlásenie o útoku na ženu zo strany jej manžela. Po príchode policajtov na miesto sa informácie potvrdili,“ priblížila hovorkyňa.
Situáciu podľa nej skomplikovala skutočnosť, že páchateľ bezprostredne po skutku z miesta činu ušiel na neznáme miesto. Bolo preto potrebné okamžite konať a odvrátiť prípadné nebezpečenstvo, ktoré sa nedalo, vzhľadom na osobu páchateľa, podľa polície vylúčiť. „Mimoriadne rýchla a profesionálna práca košických krajských kriminalistov v úzkej spolupráci s kriminalistami Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi priniesla výsledok,“ dodala Illésová.
Polícia predpokladala, že hľadaný muž sa bude pohybovať v Prešovskom kraji, do pátrania sa preto zapojili aj policajti z tejto časti východného Slovenska. Voči skutku neostala podľa hovorkyne ľahostajná ani verejnosť, a tak sa aj vďaka pomoci občanov podarilo páchateľa vypátrať a zadržať. Polícia ešte v nedeľu v noci informovala, že hľadaného zadržala hliadka Obvodného oddelenia Policajného zboru Čaňa na jednej z poľných ciest v okolí Košíc.
„Po vykonaní nevyhnutných procesných úkonov, ako aj precíznou a promptnou prácou košických a spišskonovoveských kriminalistov, bolo zhromaždené dostatočné množstvo dôkazov. Košický krajský policajný vyšetrovateľ tak vzniesol voči mužovi obvinenie pre obzvlášť závažný zločin vraždy. Zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie obvinenej osoby do väzby,“ uzavrela Illésová.