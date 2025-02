V prípade úniku chemickej látky v Novom Meste vedú trestné stíhanie

Bratislava 20. februára (TASR) - V súvislosti so stredajším (19. 2.) prípadom úniku doposiaľ neznámej chemickej látky v bratislavskom Novom Meste vedie polícia trestné stíhanie. Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Michal Szeiff.



Prípad je kvalifikovaný ako trestný čin všeobecného ohrozenia. "Podľa doterajších informácií došlo počas vykonávania demolačných prác v areáli chemického závodu v mestskej časti Nové Mesto k poškodeniu tlakovej nádoby s dĺžkou jedného metra s priemerom 30 centimetrov. Z nej následne unikla neznáma látka, s ktorou prišlo do kontaktu celkovo šesť osôb, ktoré boli privolanou záchrannou službou prevezené do nemocnice," priblížil policajný hovorca.



Dodal, že ďalšie okolnosti prípadu sú predmetom vyšetrovania.



Pri stredajšom incidente zasahovali na mieste okrem policajtov i záchranné zložky. Hasiči na mieste odobrali vzorky, ktoré podrobia v spolupráci s kontrolným chemickým laboratóriom civilnej ochrany ďalšej analýze.



V Nemocnici Ružinov v Bratislave v stredu prijali päť mužov, ktorí sa po zásahu neznámej látky sťažovali na zhoršené dýchanie, jeden z nich vykazoval známky dezorientácie.