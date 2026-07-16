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V prípade únosu študentky Sone prehrávali kamerové záznamy
Jeden zo záznamov zachytil priestor pred bytovkou, v ktorej bývala študentka a na ktorom malo byť zobrazené, ako ju Ivo P. sleduje až pred vchod.
Autor TASR
Bratislava 16. júla (TASR) - V prípade únosu a intoxikácie študentky Sone prehrávali vo štvrtok na Mestskom súde Bratislava I kamerové záznamy. Tie sledovali trasu, ktorou sa mal obžalovaný Ivo P. pohybovať autom v deň skutku, konkrétne v dobe, keď mal sledovať študentku a následne uniesť. Záznam prehrali aj z autobusu, ktorým sa poškodená prepravovala z centra Bratislavy do miesta bydliska. Čítali aj viaceré listinné dôkazy. Proces má pokračovať 11. augusta. Naplánovaný je prednes záverečných rečí.
Jeden zo záznamov zachytil priestor pred bytovkou, v ktorej bývala študentka a na ktorom malo byť zobrazené, ako ju Ivo P. sleduje až pred vchod. Obžalovaný podľa jeho slov nevedel s určitosťou uviesť, či je na kamerovom zázname zachytený on. Odmietol zároveň, že by sledoval autobus, v ktorom sa nachádzala študentka.
Polícia prijala oznámenie o nezvestnosti študentky v septembri 2023. Našli ju v bezvedomí a intoxikovanú pri nemocnici v bratislavskej Petržalke. Vyšetrovateľ bratislavskej krajskej kriminálky obvinil Iva P. z Bratislavy zo zločinu znásilnenia a z prečinu obmedzovania osobnej slobody. Súd následne vzal obvineného do väzby.
V apríli 2024 zastavila prokurátorka bratislavskej krajskej prokuratúry voči Ivovi P. trestné stíhanie pre jeho údajnú duševnú chorobu a z toho plynúcu nepríčetnosť v čase spáchania skutku. Súd vtedy vydal predbežný príkaz na jeho umiestnenie do zdravotníckeho zariadenia.
Prokurátor Generálnej prokuratúry SR zrušil vo februári 2025 rozhodnutie o zastavení trestného stíhania v prípade únosu a intoxikácie študentky Sone. Rovnako uložil prokurátorke krajskej prokuratúry, aby vo veci znovu konala a rozhodla. Urobil tak v nadväznosti na nález Ústavného súdu (ÚS) SR, ktorý v januári minulého roka konštatoval porušenie práv študentky Sone.
ÚS vyhovel sťažnosti poškodenej voči zastaveniu trestného stíhania údajného páchateľa pre nepríčetnosť. Generálnej prokuratúre nariadil, aby vo veci znova konala. Mestský súd Bratislava I následne vzal obvineného do väzby. Proces s Ivom P., obžalovaným zo znásilnenia a z obmedzovania osobnej slobody študentky Sone, sa začal v októbri 2025.
Jeden zo záznamov zachytil priestor pred bytovkou, v ktorej bývala študentka a na ktorom malo byť zobrazené, ako ju Ivo P. sleduje až pred vchod. Obžalovaný podľa jeho slov nevedel s určitosťou uviesť, či je na kamerovom zázname zachytený on. Odmietol zároveň, že by sledoval autobus, v ktorom sa nachádzala študentka.
Polícia prijala oznámenie o nezvestnosti študentky v septembri 2023. Našli ju v bezvedomí a intoxikovanú pri nemocnici v bratislavskej Petržalke. Vyšetrovateľ bratislavskej krajskej kriminálky obvinil Iva P. z Bratislavy zo zločinu znásilnenia a z prečinu obmedzovania osobnej slobody. Súd následne vzal obvineného do väzby.
V apríli 2024 zastavila prokurátorka bratislavskej krajskej prokuratúry voči Ivovi P. trestné stíhanie pre jeho údajnú duševnú chorobu a z toho plynúcu nepríčetnosť v čase spáchania skutku. Súd vtedy vydal predbežný príkaz na jeho umiestnenie do zdravotníckeho zariadenia.
Prokurátor Generálnej prokuratúry SR zrušil vo februári 2025 rozhodnutie o zastavení trestného stíhania v prípade únosu a intoxikácie študentky Sone. Rovnako uložil prokurátorke krajskej prokuratúry, aby vo veci znovu konala a rozhodla. Urobil tak v nadväznosti na nález Ústavného súdu (ÚS) SR, ktorý v januári minulého roka konštatoval porušenie práv študentky Sone.
ÚS vyhovel sťažnosti poškodenej voči zastaveniu trestného stíhania údajného páchateľa pre nepríčetnosť. Generálnej prokuratúre nariadil, aby vo veci znova konala. Mestský súd Bratislava I následne vzal obvineného do väzby. Proces s Ivom P., obžalovaným zo znásilnenia a z obmedzovania osobnej slobody študentky Sone, sa začal v októbri 2025.