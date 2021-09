Úspešnou kandidatúrou Trenčína na EHMK 2026 vznikne Kreatívny inštitút

Trenčín 27. septembra (TASR) – V prípade úspešnej kandidatúry Trenčína na Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) 2026 vznikne nezisková organizácia Kreatívny inštitút. Jej vznik odobrilo minulý týždeň trenčianske mestské zastupiteľstvo a v pondelok Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK).



Zakladateľmi Kreatívneho inštitútu bude mesto Trenčín a TSK, jeho hlavnou úlohou bude administratívne a manažérsky zabezpečovať riadenie projektu EHMK 2026. Ďalšími úlohami bude poskytovať všeobecne prospešné služby ako rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, vzdelávanie, veda a výskum, ochrana životného prostredia, podpora zamestnanosti, podpora cestovného ruchu a podobne. Zastupiteľstvo TSK zároveň schválilo zakladaciu listinu a štatút Kreatívneho inštitútu.



Ako informovala v dôvodovej správe vedúca odboru regionálneho rozvoja Úradu TSK Martina Lamačková, projektový tím pre prípravu kandidatúry Trenčín 2026 vytvoril v spolupráci s partnermi a spolupracovníkmi program na rok získania potenciálneho titulu (2026), plán investícií do kultúrnej, spoločenskej, vzdelávacej a komunitnej infraštruktúry a program na prípravné obdobie na roky 2022 – 2025 s prihliadnutím na udržateľnosť projektu v roku 2027 a ďalej. Zastupiteľstvo TSK a Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne prejavili formálnu podporu a záujem o spoluprácu na projekte EHMK 2026. Do tvorby projektu je zapojených už viac ako 3000 subjektov a jednotlivcov.



„Pri otázkach na tému organizačnej štruktúry je nevyhnutné porote predstaviť, ako bude projekt zabezpečený po administratívnej a manažérskej stránke. Vychádzajúc z monitorovacích správ desiatok predchádzajúcich miest – uchádzačov o titul EHMK kladie Európska komisia dôraz na čo najväčšiu odbornosť organizácie a jej orgánov. Z tohto dôvodu a tiež zo skúseností iných aj slovenských miest (Košice) ako kandidátov na získanie titulu Európske hlavné mesto kultúry bola zvolená právna forma tejto entity ako nezisková organizácia s názvom Kreatívny inštitút Trenčín, n. o.,“ uviedla Lamačková.



O titul EHMK 2026 sa na Slovensku uchádzalo osem miest, do druhého hodnotiaceho kola postúpili Trenčín, Nitra a Žilina. Termín odovzdania projektov v druhom kole je 2. november 2021. Projekty bude hodnotiť porota Európskej komisie, ktorá je zložená z viac ako 10 expertov z krajín Európy. Ktoré z trojice slovenských miest sa stane EHMK 2026, sa rozhodne v decembri.