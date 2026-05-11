V prípade útoku v Spišskej Starej Vsi čítali svedecké výpovede
K útoku, pri ktorom zomreli zástupkyňa riaditeľky školy a študentka, došlo 16. januára 2025. Ďalšiu žiačku útočník zranil.
Autor TASR
Pezinok 11. mája (TASR) - V prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi v okrese Kežmarok, pri ktorom prišli o život dve ženy, čítali v pondelok na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku svedecké výpovede z prípravného konania. Išlo o výpovede učiteliek z gymnázia, v ktorom sa odohral predmetný skutok. Proces má pokračovať 28. mája. Naplánovaný je výsluch svedkov prostredníctvom videokonferencie.
Na pondelkovom pojednávaní čítali aj znalecké posudky. Zároveň vypovedal psychiatrický znalec Ivan André.
K útoku, pri ktorom zomreli zástupkyňa riaditeľky školy a študentka, došlo 16. januára 2025. Ďalšiu žiačku útočník zranil. Podozrivého zo spáchania skutku, v tom čase 18-ročného študenta, polícia obvinila z úkladnej vraždy. Súd rozhodol o jeho vzatí do väzby. Generálna prokuratúra SR zistila viaceré nedostatky v súvislosti s touto tragickou udalosťou. Ešte v júni 2025 informovala, že pochybenia zaznamenali pri prestupe útočníka na inú školu, vyskytli sa na oboch gymnáziách. Nezrovnalosti odhalila aj v postupoch úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.
Obžalobe z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy, v časti dokonaného, v časti v štádiu pokusu a v časti v štádiu prípravy, čelí Samuel S. Na začiatku procesu vyhlásil, že je nevinný.
