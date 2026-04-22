V prípade vraždy študenta Daniela Tupého vypovedal ďalší svedok
Daniela Tupého zavraždili 4. novembra 2005 vo večerných hodinách v bratislavskom parku na Tyršovom nábreží.
Autor TASR
Bratislava 22. apríla (TASR) - V prípade vraždy študenta Daniela Tupého z roku 2005 vypovedal v stredu pred Mestským súdom Bratislava I ďalší svedok. Aj keď v danú noc nebol na mieste činu ani nebol svedkom vraždy, ozrejmil, že jeho kamarát Juraj Ondrejčák, známy ako Piťo, začal prípad vyšetrovať po vlastnej línii, pretože bol presvedčený, že je to vo verejnom záujme. Proces má pokračovať 19. júna. Vypovedať by mal okrem iných opäť Ondrejčák.
Svedok priblížil, že jeho bývalá priateľka mu spomenula, že ju istý Marek T. poprosil, aby mu požičala nohavice svedka, pretože mal konflikt v meste a obával sa odvety. Keď sa svedok vrátil z mesta, videl, že v jeho byte sú na sušiaku nohavice Mareka T., avšak nevšimol si na nich žiadne stopy po krvi ani zápase, keďže jeho priateľka nohavice oprala. O tejto skutočnosti povedal svedok Ondrejčákovi, ktorý začal skutok sám vyšetrovať. O tom, čo sa v predošlý večer na Tyršovom nábreží stalo, sa svedok dozvedel asi na druhý deň a o tom, že bol Marek T. v tej dobe na mieste činu, sa dozvedel asi tri roky dozadu na policajnom výsluchu.
Právny zástupca poškodených Roman Kvasnica navrhol vypočuť Daniela Tupého staršieho. Odôvodnil to tým, že poškodený sa stretol v roku 2006 s vtedajším ministrom vnútra Robertom Kaliňákom, keď došlo k zmene vyšetrovateľa a odklonu od vyšetrovania.
Daniela Tupého zavraždili 4. novembra 2005 vo večerných hodinách v bratislavskom parku na Tyršovom nábreží. Na študentov zaútočila pri petržalskom brehu Dunaja skupina mužov vyzbrojených nožmi a boxermi. Zranenia utrpeli viacerí ľudia.
Zločin vyvolal množstvo reakcií odsudzujúcich násilie a prejavy neonacizmu. Polícia pracovala v minulosti aj s verziou, že vraždu mohli mať na svedomí muži z podsvetia. V kauze pôvodne obžalovali päť osôb, Richardovi H. hrozil trest desať až 15 rokov. Okresný súd Bratislava I ich v júni 2009 oslobodil. Na Adama P. podala prokurátorka Krajskej prokuratúry v Bratislave obžalobu v roku 2023.
