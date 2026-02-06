< sekcia Regióny
V prípade vraždy v obci Henclová obvinili 67-ročného muža
Kriminalistickí technici na mieste udalosti zaistili stopy a predmety, ktoré boli následne zaslané na kriminalisticko-expertízne skúmanie.
Autor TASR
Henclová 6. februára (TASR) - Z obzvlášť závažného zločinu vraždy polícia obvinila 67-ročného muža. Týka sa to udalosti, ku ktorej došlo vo štvrtok (5. 2.) v obci Henclová v okrese Gelnica. Informovala o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
„V rámci vyšetrovania bola zadržaná jedna osoba, ktorá bola po vykonaní potrebných procesných úkonov umiestnená do cely policajného zaistenia,“ uviedla polícia. So zadržanou osobou naďalej prebiehajú potrebné procesné úkony. „Spracovaný bude podnet na jej vzatie do väzby, ktorý bude predložený prokurátorovi Krajskej prokuratúry Košice,“ dodala polícia.
Polícia vo štvrtok informovala, že v ten deň nadránom došlo v okrese Gelnica k násilnej trestnej činnosti. Nájdená bola jedna osoba bez známok života.
