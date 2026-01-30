Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V prípade vraždy vo Vranove nad Topľou obvinili 35-ročného muža

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Jaroslav Novák

V jednom z bytov na sídlisku vo Vranove nad Topľou našli 28. januára popoludní tri osoby bez známok života.

Vranov nad Topľou 30. januára (TASR) - Polícia obvinila 35-ročného muža z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Muž mal svojim blízkym spôsobiť mnohopočetné bodnorezné poranenia, ktorým podľahli v stredu (28. 1.) vo Vranove nad Topľou. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, voči obvinenému spracovali podnet na podanie návrhu na jeho väzobné stíhanie.

Krajský vyšetrovateľ v prípade vykonal potrebné procesné úkony, ktoré umožnili vzniesť obvinenie. „Ak sa mužovi vina preukáže, podľa zákona mu hrozí trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov,“ uviedla hovorkyňa s tým, že ide o skutok spáchaný závažnejším spôsobom konania a na chránenej osobe.

V jednom z bytov na sídlisku vo Vranove nad Topľou našli 28. januára popoludní tri osoby bez známok života. Podľa polície išlo o 65-ročného muža, 61-ročnú ženu a 42-ročnú ženu. Po tragédií ponúkla samospráva obyvateľom dotknutého bytového domu psychologickú podporu aj materiálnu pomoc.
.

