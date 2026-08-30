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V prípade vraždy ženy v okrese Trenčín obvinili jej 55-ročného manžela
Doplnila, že polícia sa prípadom intenzívne zaoberala, pričom boli vykonané všetky procesné úkony s cieľom objasnenia uvedeného skutku.
Autor TASR,aktualizované
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Trenčín 30. augusta (TASR) - Trenčiansky krajský policajný vyšetrovateľ obvinil v prípade piatkovej (28. 8.) vraždy 54-ročnej ženy v jednej z obcí v okrese Trenčín jej o rok staršieho manžela. TASR o tom v nedeľu informovala krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.
Doplnila, že polícia sa prípadom intenzívne zaoberala, pričom boli vykonané všetky procesné úkony s cieľom objasnenia uvedeného skutku. „Doposiaľ vykonaným vyšetrovaním polícia zistila, že obvinený muž mal v piatok vo večerných hodinách pod vplyvom alkoholu v mieste bydliska pristúpiť k svojej manželke a ostrým predmetom, presne nezisteným spôsobom jej spôsobil jedno bodnorezné poranenie do hornej časti tela, v dôsledku čoho jej bola spôsobená smrť,“ priblížila Krajčíková.
Ako ďalej informovala, vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne v súvislosti s touto tragickou udalosťou vzniesol obvinenie 55-ročnému mužovi vo veci obzvlášť závažného zločinu vraždy.
„Na obvineného bol vyšetrovateľom spracovaný podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do väzby a spisový materiál odovzdal prokurátorovi na ďalšie konanie,“ dodala Krajčíková s tým, že obvinenému mužovi v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov.
Doplnila, že polícia sa prípadom intenzívne zaoberala, pričom boli vykonané všetky procesné úkony s cieľom objasnenia uvedeného skutku. „Doposiaľ vykonaným vyšetrovaním polícia zistila, že obvinený muž mal v piatok vo večerných hodinách pod vplyvom alkoholu v mieste bydliska pristúpiť k svojej manželke a ostrým predmetom, presne nezisteným spôsobom jej spôsobil jedno bodnorezné poranenie do hornej časti tela, v dôsledku čoho jej bola spôsobená smrť,“ priblížila Krajčíková.
Ako ďalej informovala, vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne v súvislosti s touto tragickou udalosťou vzniesol obvinenie 55-ročnému mužovi vo veci obzvlášť závažného zločinu vraždy.
„Na obvineného bol vyšetrovateľom spracovaný podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do väzby a spisový materiál odovzdal prokurátorovi na ďalšie konanie,“ dodala Krajčíková s tým, že obvinenému mužovi v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov.