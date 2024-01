V prípade zrážky autobusu a auta v Košiciach začali trestné stíhanie

Košice 14. januára (TASR) - V prípade zrážky autobusu MHD a osobného auta v Košiciach, ku ktorej došlo v sobotu (13. 1.) dopoludnia v Košiciach, začala polícia trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.



Pri zrážke sa zranili traja ľudia. Nehoda sa stala krátko pred 10.30 h pri Crow Aréne na križovatke ulíc Cesta pod Hradovou a Kostolianska cesta, kde nie je svetelná signalizácia. Podľa doterajšieho vyšetrovania vodič vozidla zn. Škoda Octavia idúci po Kostolianskej ceste nerešpektoval dopravnú značku "Stoj, daj prednosť v jazde" a vošiel do jazdnej dráhy autobusu prichádzajúceho po Ceste pod Hradovou v smere na Vodárenskú ulicu.



Zranili sa vodič octavie, jeho spolujazdkyňa a osoba cestujúca v autobuse. Podľa predbežnej lekárskej správy utrpeli zranenia s predpokladanou dobou liečenia u vodiča do 41 dní, u spolujazdkyne nad 42 dní a osoby z autobusu od 90 do 180 dní.



"Požitie alkoholických nápojov u vodičov zistené nebolo," skonštatovala hovorkyňa. Ďalšie okolnosti vzniku dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.