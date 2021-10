V Prírodovednom múzeu je výstava húb a čili papričiek

Bratislava 2. októbra (TASR) - Slovenské národné múzeum (SNM) - Prírodovedné múzeum a Slovenská mykologická spoločnosť pri SAV organizujú 36. bratislavskú výstavu húb. Do 3. októbra je prístupná na 3. poschodí sídelnej budovy SNM od 9.00 do 17.00 h. TASR o tom informovala vedúca Centra múzejnej komunikácie Zuzana Vášáryová.



Pre návštevníkov sú pripravené čerstvo nazbierané jedlé, nejedlé a jedovaté huby, ukážka zaváraných húb, výstava sušených húb a porovnanie ich kvality pri rôznom spôsobe sušenia.



Múzeum predstaví tiež mycéliové kultúry húb z prírody. Súčasťou podujatia je výstava fotografií Jozefa Pavlíka a výstava Andrej Kmeť – mykológ, ktorá vznikla pri príležitosti 180. výročia od jeho narodenia. Nechýba detský kútik. V mykologickej poradni si môžu záujemcovia určiť vlastné prinesené huby.



Počas celej výstavy múzeum uvíta čerstvé zbery húb, ktoré návštevníci môžu nosiť do priestorov výstavy. Za najťažšiu plodnicu alebo trs plodníc môžu získať publikáciu o hubách. Sprievodným podujatím výstavy húb je aj výstava čili papričiek z celého sveta," avizuje SNM.



Vstup počas nedele 3. októbra je voľný.