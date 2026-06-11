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V procese s advokátmi z akcie Corrumpere 2 vypovedali ďalší svedkovia
Oboch advokátov zadržali v roku 2023.
Autor TASR
Banská Bystrica 11. júna (TASR) - Hlavné pojednávanie na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, s advokátmi Alexandrom F. a Petrom J. pokračovalo vo štvrtok výsluchmi ďalších svedkov a čítaním listinných dôkazov. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa ŠTS Iveta Pulman Erdélyiová.
Oboch advokátov zadržali v roku 2023 v rámci policajnej akcie Corrumpere 2 a čelia obžalobe z nepriamej korupcie formou účastníctva.
Ako v čase ich zadržania informovala polícia, osoby obvinila z toho, že sa mali v minulosti dopustiť korupčnej trestnej činnosti, a to v súvislosti s vybavovaním prepustenia väzobne stíhaných osôb, ktoré boli vzaté do väzby v rámci policajnej akcie známej pod krycím názvom Média vyšetrovanej na bývalej Národnej kriminálnej agentúre Prezídia Policajného zboru v rokoch 2017 až 2021.
Vyšetrovateľ neskôr podal podnet na väzobné stíhanie advokátov. ŠTS však rozhodol o ich stíhaní na slobode, čo následne potvrdil Najvyšší súd SR.
Alexandrovi F. súd v minulosti uložil podmienečný trest za spoluprácu so zločineckou skupinou takáčovcov. Takisto mal v minulosti uložený zákaz viesť motorové vozidlo za jazdu pod vplyvom alkoholu.
Oboch advokátov zadržali v roku 2023 v rámci policajnej akcie Corrumpere 2 a čelia obžalobe z nepriamej korupcie formou účastníctva.
Ako v čase ich zadržania informovala polícia, osoby obvinila z toho, že sa mali v minulosti dopustiť korupčnej trestnej činnosti, a to v súvislosti s vybavovaním prepustenia väzobne stíhaných osôb, ktoré boli vzaté do väzby v rámci policajnej akcie známej pod krycím názvom Média vyšetrovanej na bývalej Národnej kriminálnej agentúre Prezídia Policajného zboru v rokoch 2017 až 2021.
Vyšetrovateľ neskôr podal podnet na väzobné stíhanie advokátov. ŠTS však rozhodol o ich stíhaní na slobode, čo následne potvrdil Najvyšší súd SR.
Alexandrovi F. súd v minulosti uložil podmienečný trest za spoluprácu so zločineckou skupinou takáčovcov. Takisto mal v minulosti uložený zákaz viesť motorové vozidlo za jazdu pod vplyvom alkoholu.