V programe MyMachine prezentovali spoločné vynálezy žiakov a študentov

Košice 7. februára (TASR) - Štyri nové vynálezy v štádiu projektov, ktoré vymysleli spoločne deti základných škôl a študenti univerzít predstavili v piatok na pôde Technickej univerzity v Košiciach (TUKE). Išlo o súčasť vzdelávacieho programu MyMachine Slovakia. Vynálezy do podoby funkčných prototypov budú ďalej realizovať študenti stredných odborných škôl.



Medzi originálnymi konceptmi, ktoré na základe nápadov detí rozpracovali vysokoškoláci, patria Rádiošvábik – vysávač na rádioaktivitu, tri špeciálne minihry, Macko očko – plyšový medvedík s úložným priestorom, kamerou a projektorom, a Príborovník - prestierací robot vystreľujúci servítky a podávajúci príbory.



"MyMachine je vzdelávací program, ktorý má za cieľ rozvíjať kreativitu a tvorivé myslenie u detí a mladých ľudí. Jeho jedinečnosť spočíva v tom, že zapája tri úrovne vzdelávania. Počas jedného školského roka pracujú žiaci a študenti v tíme na spoločnom projekte, ktorým je vytvorenie vynálezu, pričom každá z týchto úrovní vzdelávania má inú úlohu," priblížila pre TASR koordinátorka programu Žofia Teplická z Karpatskej nadácie.



Deti najprv vymýšľajú návrhy na vynálezy a kreslia ich, z vybraných kresieb následne vysokoškoláci vymyslia, ako by mal vynález reálne vyzerať a fungovať, a do konkrétnej realizácie sa napokon zapájajú stredoškoláci. Na konci školského roku je tak hotový prototyp, ktorý si deti môžu vyskúšať a otestovať.



"Celým týmto procesom sa snažíme najmä vysokoškolákom simulovať ich budúci pracovný život, ukázať im, že na začiatku majú náročného zákazníka, ktorý im môže dať úplne nemožné zadanie a oni si musia s tým nejakým spôsobom poradiť. Aj úloha stredoškolákov je veľmi dôležitá v celom procese, často práve vo fáze výroby prídu s rôznymi vylepšeniami či praktickými zjednodušeniami," uviedla Teplická.



Študenti z TUKE a Žilinskej univerzity v piatok prezentovali koncepty vynálezov a ich makety zapojeným deťom zo Základnej školy (ZŠ) v Šarišských Bohdanovciach, Spojenej školy na Letnej ulici v Poprade, ZŠ v Budimíre a košickej ZŠ Hroncova. Súčasťou bola diskusia s deťmi, ktoré hovorili, čo sa im páčilo a čo by chceli ešte zmeniť alebo vylepšiť.



Jedným z projektov je vysávač na rádioaktivitu Rádiošvábik. "Vymysleli sme vysávač v podobe švába, ktorý bude pomocou štetiniek zbierať rádioaktívne častice zastúpené napríklad krepovým papierom. Súčasťou je dekontaminačná komora, do ktorej sa tieto látky vysypú a pomocou chemickej reakcie s odfarbením papiera sa bude simulovať dekontaminácia materiálu," priblížil pre TASR študent Strojníckej fakulty TUKE Lukáš Simočko.



MyMachine je medzinárodný program, ktorý vznikol v Belgicku a v súčasnosti sa realizuje v ôsmich krajinách sveta. Na Slovensku ho od roku 2016 zastrešuje Karpatská nadácia, ktorá upriamuje pozornosť na potrebu prepájania neformálneho vzdelávania s formálnym vzdelávaním na slovenských školách.