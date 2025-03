V programe Sadíme budúcnosť uspelo 11 jarných projektov

Banská Bystrica 22. marca (TASR) - Jedenásť najlepších projektov, ktoré komunity prihlásili do grantového programu Sadíme budúcnosť, získa podporu na výsadbu stromov i následnú starostlivosť v celkovej sume 28.600 eur. Vybrala ich odborná komisia spomedzi 43. TASR o tom informovala programová manažérka programu Sadíme budúcnosť Martina Hromadová z banskobystrickej Nadácie Ekopolis.



Okrem úspešných projektov, ktoré sa budú realizovať hneď na jar, čakajú v zásobníku ďalšie štyri. Pre tie sa hľadajú finančné prostriedky. Sadiť budú opäť dobrovoľníci z obcí, miest, ale aj neziskových organizácií či neformálnych skupín naprieč Slovenskom.



"Záujem o komunitné výsadby a návrat stromov do krajiny je stále silný. Dobrovoľníci, ktorí tieto výsadby plánujú a realizujú, sú zároveň aj povinní sa o vysadené stromy starať. Robia to s odhodlaním a energiou. Práve to je zmyslom programu Sadíme budúcnosť, budovať si vzťah ku komunite, prírode a ľuďom," zdôraznila Hromadová.



Pre organizátorov programu je tiež dôležitá udržateľnosť každého projektu, a teda, aby sa vysadené stromy dožili dospelosti. S monitoringom výsadieb pomôžu odborníci, ktorí všetky podporené miesta osobne navštívia. Výsledky zverejnia koncom tohto roka.



"Tento rok sme si dali za cieľ zmonitorovať všetky doteraz podporené výsadby z nášho programu Sadíme budúcnosť. Robíme tak preto, aby sme získali dáta a spätnú väzbu na našu prácu i prácu dobrovoľníkov. Chceme vedieť, koľko výsadieb reálne prosperuje a koľko stromov má šancu plniť dôležité funkcie pre krajinu," doplnila Hromadová.



Zoznam podporených projektov možno nájsť na www.sadimebuducnost.sk.