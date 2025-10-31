< sekcia Regióny
V projekte CZS sú v štádiu podpisu schválenia príspevku i zmluvy
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) „Personálne kapacity centier zdieľaných služieb“ je aktuálne vyhodnotená.
Autor TASR
Bratislava 31. októbra (TASR) - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) „Personálne kapacity centier zdieľaných služieb“ je aktuálne vyhodnotená. V štádiu podpisu sú rozhodnutia o schválení príspevku pri 16 žiadateľoch, rovnako sú v štádiu podpisu aj zmluvy o poskytnutie NFP pre piatich budúcich prijímateľov. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR to uviedlo v reakcii na žiadosť Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) o akceleráciu a administratívne dotiahnutie pilotného projektu Centier zdieľaných služieb (CZS).
V prípade procesu schvaľovania NFP rezort deklaruje, že po vydaní a nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia budú pripravené a odoslané návrhy zmlúv budúcim prijímateľom. „O ďalšom postupe budeme všetkých 21 prijímateľov bezodkladne informovať,“ dodáva komunikačný odbor MIRRI.
Zároveň uisťuje, že vníma dôležitosť pilotného projektu CZS a venuje maximálnu pozornosť tomu, aby bol proces ukončenia administratívnych krokov a podpisu zmlúv čo najplynulejší. „Oceňujeme aktívnu spoluprácu ZMOS a zapojených samospráv pri príprave a implementácii tohto modelu, ktorý predstavuje dôležitý krok k efektívnejšiemu výkonu verejných služieb,“ dodalo MIRRI.
ZMOS vo štvrtok (30. 10.) upozornil, že na úspešné naplnenie účelu pilotného projektu CZS je potrebné dotiahnuť administratívne a zmluvné kroky a zabezpečiť plynulý nábeh personálnych a technických kapacít. Vyzvalo MIRRI na akceleráciu príslušných administratívnych krokov a ponúklo súčinnosť pri dolaďovaní parametrov „pilotu“, ako aj pri nastavovaní metodík a procesov aj pri systémovom vyhodnotení výsledkov.
Projekt CZS má priniesť dlhodobo udržateľný spôsob, ako malým aj väčším obciam priniesť lepšie služby pre občanov, šetriť verejné prostriedky a posilniť profesionalitu výkonu. V rámci pilotného projektu sa kreovalo 21 centier zdieľaných služieb združujúcich 633 miestnych samospráv. Pilotný projekt má za úlohu nastaviť prenositeľný, legislatívne implementovateľný model, vrátane metodík, procesov a spôsobu financovania, ktorý bude možné po vyhodnotení a doladení uplatniť v celonárodnom meradle.
