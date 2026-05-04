V projekte Prosím si knižku bolo doteraz rozdaných 192 balíčkov

Autor TASR
Martin 4. mája (TASR) - Projekt s názvom Prosím si knižku, ktorý podporuje čítanie detí už od narodenia, bude v Martine pokračovať aj v ďalších rokoch. V pondelok podpísali zástupcovia martinskej samosprávy a občianskeho združenia Krajina čitateľov memorandum o dlhodobej spolupráci. Ako informovala hovorkyňa mesta Zuzana Jenigár, v projekte bolo doteraz rozdaných 192 knižných balíčkov.
Podpisom memoranda sa mesto zaviazalo projekt ďalej rozvíjať a systematicky podporovať čitateľskú gramotnosť najmenších. „Projekt odštartoval v októbri minulého roka ako pilotná iniciatíva pre martinské rodiny. Najmenší Martinčania dostali pri preberaní rodného listu balíček s knižkou a malými darčekmi, ktoré poukazovali na dôležitosť čítania od narodenia. Od marca tohto roka sa projekt rozšíril na všetky deti, ktorých rodičia si prevezmú rodný list na martinskej matrike,“ priblížila Jenigár.
Martinský primátor Ján Danko podpis memoranda vníma ako dôležitý krok k tomu, aby sa z projektu Prosím si knižku stala stabilná súčasť života v meste. „Chceme podporovať rodiny od prvých chvíľ a ukázať, že kniha patrí do života dieťaťa od jeho narodenia. Verím, že aj vďaka tomuto projektu pomáhame budovať vzťah k čítaniu na celý život,“ poznamenal Danko.
Viktória Marcinová z občianskeho združenia Krajina čitateľov ocenila, že martinská radnica v dnešnom náročnom svete vyjadruje ochotu stať sa jedným z aktívnych podporovateľov čítania detí. „Veríme, že týmto otvára dvere aj iným mestám, pre ktoré je čítanie podobne dôležité a vnímajú ho ako súčasť zdravého vývinu dieťaťa,“ dodala Marcinová.
Projekt má ambíciu sa ďalej rozširovať aj v spolupráci s odborníkmi z praxe. Do budúcnosti sa počíta s jeho rozvojom prostredníctvom pediatrov, knižníc a sociálnych pracovníkov, ktorí môžu pomôcť šíriť myšlienku čítania medzi ďalšie rodiny a podporiť ju v každodennom živote.
