VIDEO: Turistické lokality v Košickom kraji ozvláštnia umelecké diela

Košice 6. februára (TASR) – Nový zážitkový projekt spájajúci umenie, prírodu a zaujímavé lokality predstavil v pondelok Košický samosprávny kraj (KSK). Pod názvom Umenie na mieste X pribudnú na vybraných miestach kraja tzv. land-artové diela, ktoré vytvoria profesionálni umelci a ktoré majú zvýšiť záujem návštevníkov.



Aktivita Krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus zároveň odkazuje na princípy trvalej udržateľnosti v cestovnom ruchu a propaguje hodnoty ekoturizmu. Exteriérové diela sa stanú prirodzenou súčasťou vybraných lokalít.



"Košice Región Turizmus (KRT) práve teraz oslavuje desiate výročie a my sme zhmotnili všetky naše skúsenosti, ktoré v organizácii máme a prichádzame s takýmto novým druhom zážitku pre návštevníka. Chceli sme naozaj prepojiť človeka a prírodu, umenie, chceli sme podčiarknuť túto ich vzájomnú symbiózu a, samozrejme, vyzdvihnúť ten ekologicky rešpektujúci prístup k prírode," priblížila výkonná riaditeľka KRT Lenka Vargová Jurková.



V prvej fáze sa uskutoční prieskum záujmu o zapojenie sa do súťaže. Odborná porota následne urobí užší výber autorov, ktorí budú priamo oslovení, aby sa zapojili do súťaže návrhov. Každý z piatich víťazných autorov alebo umeleckých kolektívov získa honorár vo výške 2000 eur. Na pokrytie nákladov spojených s realizáciou diela je vyčlenených 5000 eur.







"Od autorov, ktorí sa prihlásia do dnes zverejnenej výzvy, sa očakáva, že ich diela budú nielen umelecky hodnotné, ale budú tiež reagovať na konkrétne miesto, budú ho dopĺňať a že budú vytvorené z prírodných materiálov tak, aby aj v procese svojho vzniku rešpektovali miestny kontext a špecifiká," uviedol kurátor projektu Peter Megyeši z Katedry dejín a teórie umenia Trnavskej univerzity.



KSK dáva v rámci rozvoja turizmu dôraz na ekoturizmus už dlhodobo, aktuálne ho chce prepojiť aj s umením. "Veríme, že začleňovaním ďalších skupín ľudí do cestovného ruchu, v tomto prípade umelcov a kreatívcov, vytvoríme akoby nový rozmer cestovného ruchu v našom kraji a že to opäť pritiahne o čosi viac návštevníkov," skonštatoval predseda kraja Rastislav Trnka. Pripustil, že takúto súťaž by kraj v blízkej budúcnosti mohol opätovne realizovať.



K lokalitám, kde by mohli nové umelecké diela stáť, patria napríklad vstup do Zádielskej doliny, jazero Turzov, Morské oko, Herliansky gejzír, Vinianske jazero či Senianske rybníky.