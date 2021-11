V Propelleri má vzniknúť miesto pre umelecký slovenský suvenír

Bratislava 9. novembra (TASR) – V priestoroch kaviarne Propeller na Rázusovom nábreží v bratislavskom Starom Meste by malo vzniknúť miesto pre súčasný, lokálny umelecký suvenír vytvorený slovenskými umelcami a dizajnérmi. Rozhodli o tom v utorok miestni poslanci, keď schválili podnájom pre spoločnosť vytvorené na Slovensku, s. r. o.



Cieľom je propagácia lokálnych umelcov a dizajnérov, hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva s posedením pri káve a občerstvením. "V Bratislave, a rovnako doposiaľ nikde na Slovensku, neexistuje miesto pre súčasný, lokálny umelecký suvenír, vytvorený slovenskými umelcami a dizajnérmi," konštatuje dôvodová správa.



Snahou je vytvoriť miesto, kde si môžu domáci i návštevníci odniesť spomienku od slovenských umelcov a dizajnérov nielen na Bratislavu, ale aj celé Slovensko. Umožniť by mal tiež dozvedieť sa o krajine niečo zaujímavé z oblasti rôznych regiónov. Každý suvenír má byť inšpirovaný iným kútom Slovenska a inými tradíciami. Spoločnosť by mala mať priestory prenajaté od 1. marca 2022 do 28. februára 2023, následne by sa mal koncept vyhodnotiť.



Mestská časť v súvislosti s Propellerom vyhlásila v minulosti viacero verejných obchodných súťaží na prenájom, ktoré boli neúspešné alebo zrušené. Následne priestory prenajala neziskovej organizácii Dobrý dom, ktorú zriadila mestská časť. Vytvoriť sa má platforma na prezentáciu práce a činnosti občianskych združení, kultúrnych iniciatív či neziskových organizácií, ale tiež na propagáciu lokálnych umelcov a dizajnérov.



V roku 2019 sa Propeller stal novým kultúrnym a spoločenským centrom Starého Mesta. V jeho priestoroch prevádzkovala mestská časť kaviareň, zároveň sa v priestoroch starostka pravidelne stretávala s občanmi. Počas prvej vlny pandémie nového koronavírusu sa Propeller zmenil na "vývarovňu" cenovo výhodných obedov pre seniorov. Neskôr bol využívaný napríklad aj ako mobilné odberové miesto (MOM) na antigénové testovanie na ochorenie COVID-19.