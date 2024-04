V protidrogovom vlaku deviataci ZŠ uvidia, čo drogy spôsobujú

Banská Bystrica 22. apríla (TASR) - Na Železničnú stanicu v Banskej Bystrici dorazil v pondelok protidrogový vlak Revolution train. Približne 500 deviatakov z 11 základných škôl (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta môže v ňom počas dňa vidieť, čo drogy spôsobujú, ako dokážu ovplyvniť správanie a aké sú dôsledky drogovej závislosti. Je to ďalší krok samosprávy v podpore aktívnej prevencie sociálno-patologických javov na ZŠ.



"Multimediálnu vlakovú súpravu Revolution train tvorí šesť vagónov, v ktorých sa odohráva príbeh o drogovej závislosti. Školáci sú počas návštevy zapájaní do rozhodovacích procesov jednotlivých predstaviteľov v premietanom filme. V konkrétnej situácii musia urobiť svoje vlastné rozhodnutie a zdokumentovať ho v anonymnom dotazníku. O konkrétnych témach príbehu s nimi neustále diskutujeme," vysvetlil tvorca projektu Pavel Tuma.



Ako dodal, námety sú zvolené tak, aby žiakov vo vlaku podnietili zamyslieť sa nad všeobecnými dôvodmi užívania návykových látok, finančnými nákladmi, zdravotnými a sociálnymi dôsledkami, ako aj nad rizikami užívania drog.



Banskobystrická samospráva za uplynulé mesiace zrealizovala v oblasti prevencie sociálno-patologických javov na ZŠ viacero aktivít. Vytvorila pozíciu referenta školskej krízovej intervencie, vytvorila pracovnú skupinu, zosieťovala mnohé inštitúcie a spracovala katalóg osvety a prevencie. Tému drog či šikany medzi žiakmi rieši komplexne.



"Absolvovali sme približne 50 zásahov - intervencií priamo v školách, počas ktorých sme sa snažili vyriešiť vzniknuté problémy nielen u detí, ale v úlohe intermediátora poradiť aj rodičom i zamestnancom škôl. Vypuklým problémom v súčasnosti je, že rodičia nepokladajú učiteľov v materských a základných školách za odborníkov a pri každom probléme ich chcú vymeniť. Mizne nám hranica kompetencií, kto má akú úlohu v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu. Je to nemysliteľné, preto je potrebné posilniť status učiteľa a prinavrátiť mu pozíciu, akú mal kedysi," reagoval referent školskej krízovej intervencie Školského úradu Michael Mikuláš.



"Sme si vedomí, že príchod protidrogového vlaku nevyrieši všetky problémy, ale môže pozitívne ovplyvniť myslenie mládeže v budúcnosti, aby po drogách nesiahali. Pripravujeme aj mnoho ďalších projektov," konštatoval primátor Ján Nosko.



Jedným z nich je vysvetliť žiakom trestnoprávnu zodpovednosť v dôsledku užívania návykových látok a zvýšiť tak u nich právne povedomie. Podľa vedúcej Školského úradu Jany Odrobiňákovej vyškolia 11 preventistov, ktorí budú s týmto programom pracovať.