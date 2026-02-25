< sekcia Regióny
V PROTISMERE A NA PRIECHODE: Hral to na nevoľnosť
Vodičovi zadržali vodičský preukaz, obmedzili mu osobnú slobodu a umiestnili ho do cely policajného zaistenia.
Autor TASR
Prievidza 25. februára (TASR) - Policajti z Prievidze obvinili 60-ročného vodiča z prečinu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky. Opitý zastavil v protismere na priechode pre chodcov. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
Pri kontrole vodič najskôr policajtom povedal, že mu prišlo nevoľno. Javil však známky požitia alkoholu, preto ho podrobili dychovej skúške. Preukázala 2,56 promile alkoholu v jeho organizme.
Vodič sa následne priznal, že doma požíval alkohol. Keď sa mu minul, rozhodol sa ísť na svojom vozidle kúpiť ďalší. Potvrdili to aj kamerové záznamy z miesta. Vodičovi zadržali vodičský preukaz, obmedzili mu osobnú slobodu a umiestnili ho do cely policajného zaistenia.
